Генконсул Японии открыл в Благовещенске кинофестиваль

В Амурскую область прибыла делегация Генерального консульства Японии в Хабаровске. Делегация побывает на крупных строительных площадках региона, а также проведет ряд встреч.

28 июля гости осмотрели достопримечательности Благовещенска, побывали на строительной площадке пограничного мостового перехода через реку Амур и приняли участие в открытии VI фестиваля японского кино. Он прошел в Амурском областном доме народного творчества.

«Отношения между Россией и Японией активно развиваются на самом высоком уровне. Главы России и Японии очень часто встречаются. Два народа должны дружить, для этого важно доверять друг друга, узнавать культуру. И кинофестиваль располагает к этому. В этих фильмах – настоящая жизнь Японии. Приятного просмотра», — отметил в приветственной речи Генеральный консул Японии в Хабаровске Масанори Фукусима.

В этом году исполняется 20 лет сотрудничества Амурской области и Японии. Фестиваль кино — ежегодный, его проводит Генеральное консульство Японии в Хабаровске, Амурское отделение общества «Россия — Япония» при содействии правительства Амурской области.

Вход на фестиваль был свободным. Благовещенским зрителям показали три фильма — «Сказка о самурайской кухне. История о настоящей любви», повествующая о самурайской семье, аниме-фильм «Pop in Q» о дружбе учениц средней школы и комедию «Мамэсиба» о жизни одной семьи и их маленьком щенке.

29 июля Генеральный консул Японии встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым, ректором Дальневосточного аграрного университета, а также посетит площадку строительства первой в мире трансграничной канатной дороги. Запланирован ряд встреч в администрации Благовещенска, правительстве Амурской области, Представительстве МИД.

Подробнее о кинофестивале и отзывах зрителей — в блоге Натальи Наделяевой «Культпросвет».