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28июля
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Синоптик Амурского гидрометцентра рассказала, что общего у наводнений 2019 и 2013 годов

Синоптик Амурского гидрометцентра рассказала, что общего у наводнений 2019 и 2013 годов
Фото: amur.info

К наводнению в Амурской области привели дожди. Осадки выпали в нерядовом объеме. О причинах наводнения и сравнении явления с наводнением 2013 года написала в своем блоге на Амур.инфо синоптик Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская.

Светлана Анатольевна обстоятельно и доступно рассказала, что привело к наводнению текущего года и какие причины вызвали катастрофическое наводнение шесть лет назад, в 2013 году.

Общим у двух наводнений с разницей в шесть лет оказалось месячное количество осадков, превысившее 400 миллиметров. «Такое количество по данным наших пунктов наблюдений я видела вживую лишь единожды – в июле 2013-го. Нормы для июля у нас высокие – 120-150 миллиметров, годовые – 500-600 миллиметров. То есть количество осадков за месяц сравнимо с годовой нормой», – подчеркивает специалист.

Различие с наводнением 2013 года, сообщает автор, заключается в том, что такие сильные осадки сосредоточены на относительно небольшой территории. «Шесть лет назад все было, как бы помягче, катастрофичнее», – отмечает Светлана Казачинская.

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#наводнение #происшествия #СМИ

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