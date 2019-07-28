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28июля
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В Амурской области запретят продажу алкоголя на время наводнения

В Амурской области запретят продажу алкоголя на время наводнения
Фото: pixabay.com

Амурская область переживает масштабное наводнение. В регионе действует режим ЧС. Прокурор Амурской области в порядке правотворческой инициативы предложил запретить розничную продажу алкогольной продукции в населенных пунктах в зоне действия чрезвычайной ситуации.

Комиссия при правительстве Амурской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 28 июля предложение прокурора области рассмотрела и поддержала.

В соответствии с федеральным и региональным законодательством, правительство Амурской области вправе устанавливать полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. В целях профилактики совершения преступлений и правонарушений в условиях режима чрезвычайной ситуации прокурор Амурской области Руслан Медведев направил губернатору области предложение о запрете розничной продажи алкогольной продукции в населенных пунктах в зоне действия ЧС.

Предполагается, что запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать на период чрезвычайной ситуации. Норма закона не распространяется на алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта менее 15 % объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества (компоненты).

Как сообщает прокуратура Амурской области, подобные меры принимались после наводнения в 2013 году и показали свою эффективность. Тогда в регионе, несмотря на тяжелую обстановку, вызванную стихийным бедствием, существенно сократилось число бытовых преступлений, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

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#закон #наводнение

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Комментарии
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  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    16 минут назад

    чс по всей Амурской области-прокурор займитесь своими непосредственными делами

  • full

    full
    12 минут назад

    Добавьте в заголовок слово КРЕПКОГО, а то у людей будет истерика.

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