Амурчанам, потерявшим документы из-за наводнения, восстановят их в кратчайшие сроки
Подразделения по вопросам миграции, а также ГИБДД Приамурья готовы оперативно восстановить документы граждан, утраченные либо приведенные в негодность в результате наводнения.
Амурчане, попавшие в ЧС, освобождаются от уплаты государственной пошлины в размере 1 500 рублей при восстановлении паспорта, а также от привлечения к административной ответственности.
Ранее о восстановлении документов подтопленцам сообщал Амурский областной ЗАГС.
При замене паспорта, пришедшего в негодность, или утрате паспорта во время наводнения, необходимо предоставить в подразделения по вопросам миграции следующие документы:
- – заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П (заявление выдается сотрудниками миграционного пункта);
- – паспорт, подлежащий замене (при утрате паспорта, заполняется письменное заявление, в котором указывается, где, когда и при каких обстоятельствах был утрачен паспорт);
- – две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 35х45 миллиметров;
- – документы, необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте (военный билет, свидетельство о рождении детей в возрасте до 14 лет, свидетельство о регистрации брака) – если не были утрачены.
Паспорт гражданина РФ восстановят в кратчайшие сроки.
По всем вопросам следует обращаться:
– Мазановский район: (41644) 2-25-76 – миграционный пункт МО МВД России «Мазановский», (41644) 2-11-02 – дежурная часть МО МВД России «Мазановский». Адрес: Мазановский район, село Новокиевский Увал, улица Школьная, дом 7, кабинет 111.
– Селемджинский район: (41646) 3-10-15 – миграционный пункт «Февральский» по Селемджинскому району МО МВД России «Мазановский», (41646) 3-10-02 – дежурная часть ПП «Февральский» ОП по Селемджинскому району МО МВД России «Мазановский». Адрес: Селемджинский район, поселок Февральск, улица Юбилейная, дом 1.
– Зейский район: (41658) 2-10-52 – отдел по вопросам миграции МО МВД России «Зейский», (41658) 2-12-52 – дежурная часть МО МВД России «Зейский». Адрес: город Зея, улица Мухина, дом 220.
Выдача регистрационных документов на транспортное средство, а также водительского удостоверения пострадавшим от стихии жителям региона будет осуществляться в приоритетном порядке в любом подразделении Госавтоинспекции на территории Амурской области. Граждане, попавшие в ЧС, освобождаются от уплаты государственной пошлины.
Адреса и телефоны подразделений МРЭО ГИБДД УМВД России по Амурской области:
Зея, улица Мухина, дом 220, (41658) 2-44-94.
Новокиевский Увал, улица Школьная, дом 7, (41644) 22-2-46.
Экимчан, переулок Цыпенко, дом 9, (41646) 21-2-27.
Белогорск, улица Дорожная, дом 5, (41641) 5-93-50.
Новобурейский, улица Советская, дом 80, (41634) 21-6-24.
Архара, улица Нагорная, дом 41, (41648) 22-1-94.
Поярково, улица Лазо, дом 13, (41637) 4-12-59.
Константиновка, улица Рабочая, дом 37, (41639) 9-15-01.
Екатеринославка, улица Коммунальная, дом 57, (41652) 23-0-20.
Ромны, улица Шилова, дом 43, (41645) 91-26-8.
Райчихинск, улица Пономаренко, дом 77, (41647) 2-24-49.
Свободный, переулок Зеленый, дом 16, (84263) 3-05-50.
Тында, улица Сергея Лазо, дом 13, (41656) 45-7-45.
Шимановск, улица Ленина, дом 13, (41651) 2-15-75.
Завитинск, улица Куйбышева, дом 42, (41636) 2-23-42.
Циолковский, улица Сосновая, дом 204, (41643) 91-3-18.
Ивановка, улица Бондаренко, дом 54, (41642) 52-3-96.
Магдагачи, улица Максима Горького, дом 10А, (41653) 97-1-35.
Серышево, улица Красноармейская, дом 4А, (41642) 21-8-62.
Сковородино, улица Пионерская, дом 13А, (41654) 22-4-66.
Тамбовка, улица Штойко, дом 18, (41638) 21-5-93.
Благовещенск, улица Пионерская, дом 198/2, (4162) 42-53-68, 59-46-20.
Телефон доверия УМВД России по Амурской области: (4162) 59-40-59.
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