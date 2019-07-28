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В Мазановском районе продолжается эвакуация людей (видео)

В Мазановском районе продолжается эвакуация людей (видео)
Фото: 28.mchs.gov.ru

В воскресенье, 28 июля, в селах Белоярово и Мазаново Мазановского района Амурской области продолжается эвакуация людей. Жителей сел вывозят на вертолете Ми-8 Амурской авиабазы в поселок Новокиевский Увал Мазановского района.

Бортом Амурской авиабазы в Новокиевский Увал были доставлены жители села Угловое, принявшие решение об эвакуации.

В эвакуационных мероприятиях задействованы представители администраций сел Мазаново и Белоярово, спасатели аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Амурской области, Амурского спасательного центра МЧС России и поисково-спасательного отряда Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Из Благовещенска на вертолете Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра в Новокиевский Увал доставляют воду в бутылках и продукты – хлеб, консервы, картофель. Их распределят по пунктам временного размещения согласно поданным заявкам.

Люди, согласившиеся на эвакуацию, на вертолете Ми-26 отправятся в пункты временного размещения, расположенные в Свободном и Благовещенске. Спасатели убедительно просят жителей населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, не отказываться от эвакуации.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с понедельника, 29 июля, на территорию области выходит очередной циклон. Он несет ливни и грозы практически всей территории региона. Это негативно отразится на гидрологической обстановке.

В ликвидации последствий паводка и для оказания помощи населению задействована группировка сил и средств в составе 763 человек, 166 единиц техники, 23 плавсредств и шести вертолетов.

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#МЧС #наводнение #происшествия

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