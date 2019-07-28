Белогорск информирует об уровне воды в реке Томь онлайн

В Белогорске Амурской области действует режим «Повышенная готовность». В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями не исключается повышение уровня воды в реке Томь. Следить за рекой можно в режиме онлайн.

По распоряжению главы города Станислава Мелюкова на главной странице официального сайта белогорск.рф размещен информер об уровне воды в реке. Данные онлайн сервиса будут обновляться ежедневно. Информация о гидрологической обстановке в пределах городского округа публикуется и в социальных сетях, в профилях участников «Открытый муниципалитет».

По состоянию на 12 часов дня воскресенья, 28 июля, уровень воды в Томи составил 277 сантиметров.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 29 июля, в Амурской области ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди и грозы. В связи с подъемом воды в Томи на 0,4 метра в районе села Воскресеновка, 1–2 августа при смещении паводка ниже по течению реки ожидается подъем уровня воды у Белогорска до отметки 400–450 сантиметров. Владельцам дачных участков в Междуречье рекомендуют принять меры по сохранению личного имущества и урожая.

В целях предотвращения внештатных ситуаций в работе систем жизнеобеспечения, в Белогорске организовано взаимодействие с дежурными службами города, организован контроль за устойчивым функционированием объектов городского хозяйства, проверена работоспособность источников автономного энергоснабжения на объектах социальной сферы, усилен мониторинг за метеорологической обстановкой.

В случае внештатных ситуаций во время непогоды белогорцы могут звонить оперативному дежурному управления по делам ГО и ЧС по номеру (41641) 2-18-44 или 112.