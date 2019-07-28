В Приамурье в связи с наводнением начали работать временные приемные прокурора области

Фото: прокуратура Амурской области

Временные приемные прокурора Амурской области начали работать в районах. Прокуроры следят за соблюдением законодательства при ликвидации последствий паводкового периода и принимают обращения амурчан.

Приемные работают в Серышевском, Ивановском, Константиновском, Бурейском, Архаринском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском районах. А также в Благовещенске, Белогорске, Благовещенском, Мазановском, Магдагачинском, Сковородинском, Зейском, Селемджинском, Тамбовском и Свободненском районах.

Прием жителей проводится ежедневно, в том числе и в выходные и праздничные дни с 09:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов) в здании прокуратуры Амурской области по адресу: город Благовещенск, улица Пионерская, 37, кабинет № 2, первый этаж, а также в зданиях городских и районных прокуратур.

Контактный телефон для приема обращений в аппарате прокуратуры области – 8 924 340 10 44.

В территориальных прокуратурах прием граждан и их обращений осуществляется по следующим адресам и телефонам: