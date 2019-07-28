В Приамурье в связи с наводнением начали работать временные приемные прокурора области
Временные приемные прокурора Амурской области начали работать в районах. Прокуроры следят за соблюдением законодательства при ликвидации последствий паводкового периода и принимают обращения амурчан.
Приемные работают в Серышевском, Ивановском, Константиновском, Бурейском, Архаринском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском районах. А также в Благовещенске, Белогорске, Благовещенском, Мазановском, Магдагачинском, Сковородинском, Зейском, Селемджинском, Тамбовском и Свободненском районах.
Прием жителей проводится ежедневно, в том числе и в выходные и праздничные дни с 09:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов) в здании прокуратуры Амурской области по адресу: город Благовещенск, улица Пионерская, 37, кабинет № 2, первый этаж, а также в зданиях городских и районных прокуратур.
Контактный телефон для приема обращений в аппарате прокуратуры области – 8 924 340 10 44.
В территориальных прокуратурах прием граждан и их обращений осуществляется по следующим адресам и телефонам:
- – прокуратура г. Благовещенска: г. Благовещенск, ул. Ленина, 45, тел. 89294946167;
- – прокуратура Благовещенского района: г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, 24, тел. 8(4162)771255.
- – прокуратура г. Белогорска: г. Белогорск, ул. Кирова, 95, тел. 8(41641)35164.
- – прокуратура Мазановского района: п. Новокиевский Увал, ул. Советская, 39, тел. (841644)21680.
- – прокуратура Магдагачинского района: пгт. Магдагачи, ул. Ленина, 11, тел. (841653)97417.
- – прокуратура Сковородинского района: г. Сковородино, ул. Красноармейская, 5, тел. (841654)22428.
- – прокуратура Зейского района: г. Зея, пер. Пионерский, 1, тел. 8(41658)24135.
- – прокуратура Селемджинского района: п. Экимчан, ул. Нагорная, 1, тел. 8(41646)21240, п. февральск, ул. Саянская, 86, тел. 8(41646)31116.
- – прокуратура Тамбовского района: с. Тамбовка, ул. Первомайская, 6 «а», тел. 8(41638)21655.
- – Свободненская городская прокуратура: г. Свободный, ул. ул. Почтамтская, 95, тел. 8 (41643)59246.
- – прокуратура Константиновского района: с. Константиовка, ул. Ленина, 98, тел. (841639)91100.
- – прокуратура Серышевского района: пгт. Серышево, ул. Пионерская, 32а, тел. (841642)21787
- – прокуратура Михайловского района: п. Поярково, ул. Ленина, 29, тел. (841637)41631;
- – прокуратура Бурейского района: пгт. Новобурейск, ул. Горького, 8, тел. (841634)21491;
- – прокуратура Ивановского района: с. Ивановка, ул. Партизанская, 67, тел. (841649)51600;
- – прокуратура Октябрьского района: с. Екатеринославка, ул. Комсомольская, 52, тел. 8(41652)23300;
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