Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:24 0

В Приамурье в связи с наводнением начали работать временные приемные прокурора области

В Приамурье в связи с наводнением начали работать временные приемные прокурора области
Фото: прокуратура Амурской области

Временные приемные прокурора Амурской области начали работать в районах. Прокуроры следят за соблюдением законодательства при ликвидации последствий паводкового периода и принимают обращения амурчан.

Приемные работают в Серышевском, Ивановском, Константиновском, Бурейском, Архаринском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском районах. А также в Благовещенске, Белогорске, Благовещенском, Мазановском, Магдагачинском, Сковородинском, Зейском, Селемджинском, Тамбовском и Свободненском районах.

Прием жителей проводится ежедневно, в том числе и в выходные и праздничные дни с 09:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов) в здании прокуратуры Амурской области по адресу: город Благовещенск, улица Пионерская, 37, кабинет № 2, первый этаж, а также в зданиях городских и районных прокуратур.

Контактный телефон для приема обращений в аппарате прокуратуры области – 8 924 340 10 44.

В территориальных прокуратурах прием граждан и их обращений осуществляется по следующим адресам и телефонам:

  1. – прокуратура г. Благовещенска: г. Благовещенск, ул. Ленина, 45, тел. 89294946167;
  2. – прокуратура Благовещенского района: г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, 24, тел. 8(4162)771255.
  3. – прокуратура г. Белогорска: г. Белогорск, ул. Кирова, 95, тел. 8(41641)35164.
  4. – прокуратура Мазановского района: п. Новокиевский Увал, ул. Советская, 39, тел. (841644)21680.
  5. – прокуратура Магдагачинского района: пгт. Магдагачи, ул. Ленина, 11, тел. (841653)97417.
  6. – прокуратура Сковородинского района: г. Сковородино, ул. Красноармейская, 5, тел. (841654)22428.
  7. – прокуратура Зейского района: г. Зея, пер. Пионерский, 1, тел. 8(41658)24135.
  8. – прокуратура Селемджинского района: п. Экимчан, ул. Нагорная, 1, тел. 8(41646)21240, п. февральск, ул. Саянская, 86, тел. 8(41646)31116.
  9. – прокуратура Тамбовского района: с. Тамбовка, ул. Первомайская, 6 «а», тел. 8(41638)21655.
  10. – Свободненская городская прокуратура: г. Свободный, ул. ул. Почтамтская, 95, тел. 8 (41643)59246.
  11. – прокуратура Константиновского района: с. Константиовка, ул. Ленина, 98, тел. (841639)91100.
  12. – прокуратура Серышевского района: пгт. Серышево, ул. Пионерская, 32а, тел. (841642)21787
  13. – прокуратура Михайловского района: п. Поярково, ул. Ленина, 29, тел. (841637)41631;
  14. – прокуратура Бурейского района: пгт. Новобурейск, ул. Горького, 8, тел. (841634)21491;
  15. – прокуратура Ивановского района: с. Ивановка, ул. Партизанская, 67, тел. (841649)51600;
  16. – прокуратура Октябрьского района: с. Екатеринославка, ул. Комсомольская, 52, тел. 8(41652)23300;

Просмотров всего: 132

#закон #наводнение

распечатать


Наводнение 2019 1

Белогорск информирует об уровне воды в реке Томь онлайн
Наводнение 2019 1

Село Владимировка Благовещенского района эвакуируют в ближайшее время
Наводнение 2019

Амурчане из затопленных сел: людям просто некуда будет возвращаться (видео)
Общество

В Белогорском и Благовещенском районах проверили готовность пунктов временного размещения
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь