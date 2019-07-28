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28июля
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Село Владимировка Благовещенского района эвакуируют в ближайшее время

Село Владимировка Благовещенского района эвакуируют в ближайшее время
Фото: архив Амур.инфо

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды и ожидаемым подъемом уровня воды в реке Зея к эвакуации готовится село Владимировка Благовещенского района. В населенном пункте провели сход, людей проинформировали о предстоящей эвакуации.

«В настоящее время уровень воды составляет 6,33 метра, низину подтапливает, но не опасно. В селе состоялся сход, людей проинформировали о том, что нужно эвакуироваться в ближайшие дни – до 30 июля. Людей готовы принять в пункте временного размещения села Волково – до 100 человек, в Грибском примут до 200 человек. По официальным данным, во Владимировке официально зарегистрированы 1 370 человек, из них около 117 детей», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» глава Усть-Ивановского сельсовета Александр Лимайкин.

С воскресенья, 28 июля, в села проходят подворовые обходы с переписью для получения точных данных о составе семей. Жителей села планируют вывозить на автобусах. На вопрос корреспондента о том, как отреагировали люди на плохие вести, Александр Викторович кратко сказал: «Очень плохо отреагировали. Костерили местную власть, что не сделали дамбы». Еще в пятницу, 26 июля, сельчане надеялись, что вода минует их дом.

Как сообщало Амур.инфо, берегоукрепительные работы во Владимировке начались в пятницу, 26 июля. Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного центра МЧС России, прибывшие в Приамурье из Хабаровска, набивают мешки песком и укладывают их вдоль береговой линии реки Зеи.

В селе уже определен примерный список улиц, куда вода придет в первую очередь. Подстанции будут отключать по мере подтопления.

Крупный рогатый скот планируют перевезти в село Ровное, свиней отправить на ферму в Усть-Ивановке.

Шесть лет назад, в 2013 году, Владимировка очень сильно пострадала от наводнения. Известность селу, расположенному возле Благовещенска, принесла балерина Анастасия Волочкова, позировавшая на фоне затопленного жилья.

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#наводнение #происшествия

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Комментарии
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  • Я сама

    Я сама
    37 секунд назад

    Во Владимировке продолжают строиться?!

    Ихтиандры, что-ли? Так зачем их эвакуировать?

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