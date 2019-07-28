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28июля
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сегодня, 15:53 0

Амурчане из затопленных сел: людям просто некуда будет возвращаться (видео)

Амурчане из затопленных сел: людям просто некуда будет возвращаться (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» присылают фото и видео, сделанные в затопленных населенных пунктах Амурской области. Читатели сообщают о том, что есть дома, не выдержавшие нахлынувшей воды и разрушившиеся.

«Снимки из села Угловое Мазановского района сделаны сегодня. Многим людям некуда будет возвращаться, несколько домов просто смыло», – сообщают очевидцы.

В селе Богославка Мазановского района по самому высокому месту, улице Набережной, теперь можно пройти только на лодке.

В селе Путятино Мазановского района воды меньше, но она вплотную подобралась к жилью.

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#наводнение #происшествия

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