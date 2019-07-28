Отключить сотовый и спрятаться в помещении: в Амурскую область идут грозовые ливни

Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы, в понедельник, 29 июля, местами по Амурской области ожидаются ливни и грозы. Главное управление МЧС России по Амурской области предупреждает об опасностях погодных явлений.

Возможны резкие подъемы уровней воды на реках, с возможным подтоплением низкопойменных мест и участков автомобильных дорог при неисправности канализационной системы и засорения ливневых стоков. Также есть вероятность увеличения количества ДТП, возникновения аварийных ситуаций на объектах, повреждение и подмыв линий связи и электропередачи, другие нарушения в работе системы жизнеобеспечения.

«Уважаемые амурчане! При ливневом дожде постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии, используйте средства индивидуальной защиты, такие как зонт, плащ, резиновые сапоги. При передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой. Если во время ливня вы передвигаетесь на автомобиле, припаркуйте авто около обочины дороги и переждите ливень. Не находитесь вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций», – напоминает чрезвычайное ведомство.

Во время грозы лучше оставаться в помещении, закрыть двери и окна, отключить бытовую технику. Пользоваться сотовыми телефонами опасно. Также не следует касаться водопроводных кранов и других металлических предметов.

Находясь вне дома, нельзя прятаться под высокими деревьями, от них лучше отойти подальше – на 30-40 метров. «Вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Опасность возрастает, если поблизости уже есть деревья, ранее пораженные молнией», – говорят спасатели. Переждать грозу можно присев на корточки под невысокими насаждениями.

Если непогода застала в лесу, следует встретить грозу на поляне, не прятаться под кронами высоких или отдельно стоящих деревьев, не прислоняться к их стволам, поскольку прямое попадание молнии в дерево может разбить его в щепки и травмировать людей. «Не располагайтесь у костра: столб горячего воздуха является хорошим проводником электричества. Не влезайте на высокие деревья», – предупреждают спасатели.

Во время грозы нельзя купаться и лучше не находиться возле водоема. Также в целях безопасности не следует плыть в лодке, ловить рыбу.

В случае возникновения нештатных ситуаций звонить: «101» – для набора со всех операторов мобильной связи; «01» – со стационарных телефонов; «112» – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.