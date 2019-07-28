МЧС: в Амурской области подтоплены около 600 домов

В Амурской области в результате наводнения подтоплены около 600 жилых домов на территории 16 населенных пунктов. Вода вышла на 18 участков автодорог. Данные на воскресенье, 28 июля, приводит Главное управление МЧС России по Амурской области.

В Зее подтоплены четыре дома, в Мазановском районе – 433 дома, в Селемджинском районе – 139 домов. Подтоплена 1 191 придворовая территория: в Зее – 12 подворий, в Зейском районе – 549, в Мазановском районе – 439, в Бурейском районе – два, в Благовещенске – пять, в Селемджинском районе – 166, Октябрьском районе – 15, в Свободненском районе - три подворья.

Вода вышла на 18 участков автомобильных дорог. В Зейском районе в воде остаются шесть участков, в Мазановском и Селемджинском районах – по два участка, в Ромненском районе – семь участков автодорог, в Архаринском районе вода перемыла один участок за сутки.

Без транспортного сообщения остаются шесть населенных пунктов: три в Зейском районе, два в Ромненском и один в Селемджинском районе.

По состоянию на утро воскресенья, 28 июля, на территории Приамурья из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более 1 000 человек. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 400 человек, из них 131 ребенок. У родственников разместились 750 человек, из них 258 детей.

На территории Зейского района развернут один пункт временного размещения – в селе Овсянка Зейского района. На базе участковой больницы разместили 20 человек, из них 11 детей. На территории Селемджинского района развернуто пять ПВР в поселке Февральске: в узловой больнице находятся 40 человек, из них 15 детей; на базе отдыха ООО «Транзит» – 15 человек, из них четверо детей; на базе отдыха «Спорткомлекса» – семь взрослых. В Мазановском районе развернут пункт временного размещения в школе Новокиевского Увала. Там находятся 322 человек, из них 101 ребенок.

При ухудшении обстановки на территории Мазановского района готовы принять эвакуированных шесть пунктов временного размещения в Бурейском районе и восемь в Архаринском.

Для эвакуации населения привлекалось два вертолета Хабаровского авиационно-спасательного центра и вертолет Амурской авиабазы. Для оказания помощи на вертолетах МЧС России доставили воду и продукты в Новокиевский Увал и Норск.

Вертолетом Ми-26 МЧС России из поселка Февральск в Благовещенске привезли 47 человек, в том числе 23 ребенка. 10 детей размещены в оздоровительном лагере «Огонек», остальные эвакуированные размещены у родственников.

Досрочно пришлось завершить смены в детских лагерях. Детей вывезли из «Красного яра» и оздоровительного лагеря «Колосок».

Как сообщает ГУ МЧС России по Амурской области, в ликвидации последствий паводка задействованы более 760 человек, 169 единиц техники и 24 плавательных средства.