В Белогорском и Благовещенском районах проверили готовность пунктов временного размещения

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В Благовещенском и Белогорском районах, куда по прогнозам с 29 по 30 июля сместится пик паводка, специалисты Амурского центра ГЗ и ПБ проверили готовность пунктов временного размещения и питания.

В Белогорском районе ПВР развернут в селе Великокнязевка. Там в случае необходимости эвакуации будут размещены 103 жителя села Новоандреевка. Пункт рассчитан на 250 мест. Резервный ПВР такой же вместимости развернут в селе Придорожное. Администрацией сельсоветов проведено оповещение населения.

В Благовещенском районе ПВР развернут в селе Волково на базе школы, Туда планируется размещать эвакуированных жителей из села Владимировка и села Усть-Ивановка. Пункт рассчитан на 200 мест. Остальные эвакуированные разместятся у родственников. При осложнении паводковой обстановки пострадавших разметят в резервном ПВР, который развертывается на базе школы села Чигири. Он может принять 200 человек. Для матерей с детьми до трех лет оборудовано отдельное помещение на 20 мест.

В ходе проверок недостатков не выявлено. Все ПВР готовы к приему людей, сообщает пресс-служба областного правительства.