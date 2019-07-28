Главная задача – обеспечить безопасность людей: наводнение в Амурской области

В Благовещенске в воскресенье, 28 июля, состоялось внеочередное заседание правительства Амурской области. Оно посвящено паводковой обстановке в регионе и мерам по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

«Ситуация на территории области складывается непростая, но мы к ней готовы, все службы действуют оперативно и скоординированно. Напоминаю: наш приоритет на сегодня – обеспечить безопасность людей из подтапливаемых территорий. Отмечу, что после прохождения паводка в районе Норска в положительную сторону изменилась ситуация с эвакуацией граждан из других сел. Люди поняли, что положение действительно серьезное», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Глава региона подчеркнул, что одним из важнейших факторов является своевременное оповещение граждан: для этого нужно использовать подворовые обходы, СМС-оповещение, оповещение через громкоговорители. Также он поручил разработать и регулярно актуализировать карту-схему движения паводка по рекам Приамурья.

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский рассказал о том, что в результате паводка произошло подтопление 11 населенных пунктов на территории 3 муниципальных районов (Зейский, Селемджинский, Мазановский), 390 жилых домов, 550 приусадебных участков.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», прогноз тревожный: в худшем случае произойдет подтопление 24 населенных пунктов, пострадают до 1 000 жилых домов. С 29 июля на территорию области выходит очередной циклон с ливнями. Это негативно скажется на и так сложной гидрологической обстановке.

В связи с этими факторами уже прогнозируется и значительный размер ущерба, который нужно компенсировать. Поэтому принято решение обратиться в межведомственную рабочую группу при правительственной КЧС в части отнесения возникшей на территории области ЧС к федеральному уровню реагирования.

На заседании были подняты и другие вопросы. Так, губернатор отметил, что накануне посетил пункты временного размещения и пообщался с жителями, оценил условия их проживания. Как итог – поручение значительно повысить суммы, выделяемые на питание граждан в ПВР.

Еще один вопрос – организация работы по выплате пенсий гражданам, находящимся в ПВР. Также была поднята тема восстановления утраченных документов для подтопленцев. Эту работу готовы оперативно выполнять сотрудники органов ЗАГС.

Губернатор Василий Орлов обратил внимание всех служб на необходимость срочного восстановления дорог, электрических сетей и сетей связи. Он подчеркнул, что коммуникации должны быть восстановлены в первую очередь с отрезанными от сообщения населенными пунктами.

Кроме того, были проработаны вопросы подготовки тепловых пушек и другого оборудования для просушки домов, наличия необходимого количества восстановительных бригад. Дано поручение срочно актуализировать информацию по специалистам, способным восстанавливать в пострадавших домах печи, заготовить необходимое количество топлива. Еще один важный вопрос, поднятый на совещании – снабжение граждан, утративших урожай, продуктами питания, поддержка людей, потерявших скот из-за паводка.

Василий Орлов подчеркнул, что все службы работают в экстренном режиме. Ситуация находится на контроле. До нормализации обстановки правительство будет ежедневно проводить заседания комиссии по ЧС.