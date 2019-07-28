В Мазановском районе восстанавливают телефонную связь с подтопленными селами

В Амурской области после дождей началось наводнение. Несколько населенных пунктов осталось без связи. Специалисты уже восстановили связь в Угловом и Новороссийке.

Для питания оборудования электричеством специалисты Ростелекома и МТС поставили дизельный генератор. На место работы их доставили вертолетом. «Кроме того, вертолет Амурской авиабазы доставил продукты людям в Новороссийке и Угловом. Это хлеб, вода, консервы, лапша», – говорится в сообщении правительства Амурской области.

В настоящее время более 80 человек остались на сопке на дороге возле Углового. Люди каждый день спасают животных из затопленного села – свиней, телят, собак, кошек. В школе продолжают дежурить глава поселения и спасатели. В школу вода не зашла, по селу она идет на убыль – уровень снизился на 10 сантиметров.