Из-за паводка амурский Роспотребнадзор мониторит качество воды ежедневно

Фото: pixabay.com

По состоянию на 28 июля эпидемиологическая ситуация на подтопленных территориях и в целом по Амурской области стабильная. Воду каждый день проверяют специалисты. Амурчанам рекомендуют использовать только бутилированную или кипяченую воду.

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и ОРВИ не превышает среднемноголетний уровень, характерный для текущего времени года. Отмечается сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией.

С целью недопущения возникновения групповой и вспышечной заболеваемости среди лиц, находящихся в пунктах временного размещения проведен расчет необходимого объема вакцины и бактериофага. В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача № 7 «О дополнительных противоэпидемических мероприятиях в период прохождения паводка в Амурской области» начата иммунизация против вирусного гепатита А.

С целью профилактики, в пунктах временного размещения проводится фагирование эвакуированных против дизентерии, сальмонеллеза, брюшного тифа, профилактическое лечение против острых респираторных заболеваний и энтеровирусной инфекции. С целью недопущения инфекционных заболеваний управление настоятельно рекомендует строго соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний.

Проводится ежедневный контроль качества питьевого водоснабжения. С начала паводкового периода в Амурской области проведено 2296 исследований воды. По результатам лабораторных исследований удельный вес не соответствующих проб по микробиологическим показателям составил 1,9% против 1,5% за аналогичный период прошлого года с ухудшением качества. По санитарно-химическим показателям удельный вес нестандартных проб составил 20,2% против 26,5% за аналогичный период прошлого года.

Из источников децентрализованного водоснабжения с нарастающим итогом не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 12 %, по санитарно-химическим показателям 18 %.

В целях профилактики водозависимых инфекций на водозаборах Благовещенска продолжается дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование. Управлением Роспотребнадзора проводится контроль остаточного хлора в тупиковых точках. По результатам мониторинга в 12 точках Благовещенска концентрация хлора не превышает гигиенический норматив и составляет от 0,1мг/дм. 3. до 0,3 мг/дм. 3

В связи с нестабильной ситуацией по качеству питьевого водоснабжения управление Роспотребнадзора по Амурской области настоятельно рекомендует использовать только бутилированную или кипяченую воду. В случае подтопления частных трубчатых или шахтных колодцев использование воды возможно только после стабилизации паводковой ситуации, проведения обеззараживания воды и контроля качества.

Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку пунктов временного размещения людей с проведением лабораторных исследований и контролем за приготовлением блюд, обработкой посуды, организацией питьевого режима и контролем за условиями по соблюдению правил личной гигиены. Организовано медицинское наблюдение за проживающими.

Продолжается работа по организации и проведению дезинфекционных и дератизационных работ после схода воды.

Учитывая, сложившуюся паводковую ситуацию на территории, для оказания консультативной помощи при проведении дезинфекционных работ в послепаводковый период в Управлении Роспотребнадзора по Амурской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» созданы и действуют две горячие линии – 20-20-20 и 8(4162)596-898. Принимаются жалобы от населения, проживающего в пунктах временного размещения.

Специалисты учреждения окажут консультацию по вопросам обеззараживания подтопленной территории и помещений в рабочее время: понедельник – четверг, с 09:00 до 18:00, пятница: с 09:00 до 16:45. Круглосуточно – 52-56-29.