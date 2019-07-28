Прогноз неблагоприятный: наводнение в Амурской области набирает силу

Амурская область переживает наводнение. Затоплены населенные пункты и дороги, людей массово эвакуируют. По худшему из возможных прогнозов, в регионе подтопление грозит до 1 000 жилых домов. Кроме того, на Приамурье надвигается очередной циклон с ливнями.

Об этом в воскресенье, 28 июля, губернатору Амурской области Василию Орлову доложил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский.

От паводка на реках Амурской области уже пострадали 11 населенных пунктов на территории трех муниципальных образований. Подтоплены 390 жилых домов, 550 приусадебных участков. «Наиболее сложная на сегодняшний день обстановка в Мазановском и Селемджинском районах, где из 10 затопленных населенных пунктов – Февральское, Бысса, Норск, Богословка, Козловка, Угловое, Новороссийка, Путятино, Мазаново, Таскино, – эвакуировано 1 304 человека, в том числе 380 детей. В ПВР размещены 445 человек, среди которых 168 детей. Остальные граждане – 859 человек, из которых 221 ребенок, – размещаются у родственников. Для оказания помощи пострадавшим гражданам создана группировка сил – 763 человека, 166 единиц техники, 23 плавсредства и пять вертолетов. Группировка привлекается к проведению эвакуационных мероприятий, оказанию помощи гражданам, отказавшимся от эвакуации. Людям доставляют продукты и предметы первой необходимости.

Учитывая прогноз гидрологической обстановки, дальнейшее смещение селемджинского паводка и вхождение его в реку Зея будет сопровождаться подъемом уровня воды до отметок опасных явлений в Свободненском, Серышевском, Белогорском и Благовещенском районах.

«Исходя из худшего прогноза развития обстановки, прогнозируется подтопление 24 населенных пунктов, в которых ожидается подтопление до 1 000 жилых домов. Кроме того, с 29 июля на территорию Амурской области выходит очередной циклон. Он принесен дожди и ливни на территории практически всей области», – заявил Алексей Венглинский.

Размер ущерба от чрезвычайной ситуации может превысить 500 миллионов рублей. Ожидаются значительные финансовые затраты на ликвидацию последствий ЧС. Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил обратиться в межведомственную рабочую группу при правительственной комиссии Российской Федерации с просьбой принять решение по отнесению наводнения в Амурской области к ЧС федерального масштаба.