Опытные прокуроры помогают предотвращать факты мародерства в Амурской области

Фото: пресс-служба областной прокуратуры

Сейчас в пострадавших от стихии районах Амурской области работают наиболее опытные прокуроры. Они оказывают гражданам помощь, в частности, при получении компенсационных выплат.

На практике часто возникают ситуации, когда имущество людей в установленном законом порядке не оформлено, граждане не имеют регистрации по месту жительства. Прокуроры помогают в подготовке заявлений для направления в суд, сами предъявляют иски в интересах граждан, чьи права нарушены.

В пунктах временного размещения проводятся проверки законодательства о пожарной безопасности, в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, санитарно-эпидемиологического законодательства. На постоянной основе проверяется законность правовых актов, осуществляется координация уполномоченных служб и ведомств в целях своевременной эвакуации граждан, предотвращения фактов мародерства в отношении имущества, пострадавшего во время стихии.

К примеру, в Зейском районе работники прокуратуры посетили ПВР на базе Овсянковского филиала ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова» и Овсянковской СОШ. В ходе выезда проведена проверка исполнения законодательства в ПВР, пострадавшим гражданам разъяснены права на получение мер государственной поддержки.

В Овсянке работники прокуратуры присутствовали при обследовании пострадавших домов, чтобы определить степень подтопления личного подворья.

В Ивановке работники прокуратуры встретились с пострадавшими гражданами, ответили на их вопросы, связанные с получением компенсационных выплат, обследованием подтопленного имущества. В администрации Ивановского сельсовета изучили полноту документов, собранных для получения выплат.

Во всех пострадавших от наводнения районах работает временная приемная прокурора области. Граждане, чьи права нарушены, могут обратиться к работникам прокуратуры за помощью. Подробная информация о работе временной приемной – на официальном сайте прокуратуры Амурской области.

Сейчас в ходе прокурорских проверок выявляют нарушения, большинство из которых связано с несовершенством нормативно-правового регулирования. Так, благодаря вмешательству прокуратуры Благовещенска администрацией города на проектной стадии устранены кооррупциогенные факторы в правовом акте, предусматривающем порядок предоставления материальной помощи пострадавшим гражданам. Нормативный правовой акт принят с учетом замечаний прокуратуры города.

По результатам рассмотрения представлений прокуратуры Серышевского района и направленных в порядке правотворческой инициативы проектов правовых актов главами муниципальных образований приняты документы, регулирующие создание резервов материальных ресурсов и эвакуационной комиссии.

По требованию прокурора Селемджинского района активизирована работа комиссии по обследованию жилых помещений пострадавших граждан, что позволило оперативно обеспечить выплаты единовременной материальной помощи 36 пострадавшим гражданам, выплаты остальным гражданам находятся на контроле.

Указанная работа продолжается и находится под контролем прокурора области Руслана Медведева, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.