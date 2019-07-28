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сегодня, 13:22 0

В Амурском ЗАГСе восстановят утраченные подтопленцами документы

В Амурском ЗАГСе восстановят утраченные подтопленцами документы
Фото: namvd.ru

Управление ЗАГС Амурской области информирует о возможности получения повторных документов в связи с утратой документа о регистрации акта гражданского состояния. Это связано с чрезвычайной ситуацией в Амурской области, вызванной наводнением.

Те, у кого возникла такая необходимость, могут обратиться в отделы и отделения ЗАГС по месту жительства. По заявлениям и просьбам документы можно будет получить и в воскресенье.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, граждане утратившие документы в связи с ЧС, освобождаются от уплаты госпошлины.

Обращения будут рассмотрены и управлением ЗАГС Амурской области по тел. 8416-253-47-09 или по адресу: г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, 6.

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#жизнь #закон

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