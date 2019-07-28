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28июля
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сегодня, 13:17 0

В Благовещенске поднимаются уровни рек Амур и Зея

В Благовещенске поднимаются уровни рек Амур и Зея
Фото: amur.info

В Благовещенске вода в реке Амур подбирается к набережной. Нижняя линия берегоукрепления находится под водой. В районе областного центра Приамурья благовещенские гидрологические посты отметили повышение уровня воды на 32–33 сантиметра на Амуре и на Зее по сравнению с вечерними измерениями.

Измерения проводятся два раза в сутки – в 8 и 20 часов. Когда уровень воды достигает предельной отметки, измерения проводят каждые два часа.

По данным на 8 часов воскресенья, 28 июля, уровень воды в реке Зее возле Благовещенска составил 489 сантиметров. Отметка неблагоприятного явления равна 600 сантиметрам, опасного явления – 720 сантиметров. Уровень воды в Амуре утром в воскресенье был равен 488 сантиметрам. Отметка неблагоприятного явления равна 700 сантиметрам, опасного явления – 800 сантиметрам.

«В понедельник, 29 июля, уровень Амура достигнет 530 сантиметров, 30 июля – 600 сантиметров, 31 июля – 630-660 сантиметров. 1 августа наметится тенденция к спаду уровня воды. Ожидается подтопление поймы на 1,5 метра», – сообщил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Амурского гидрометцентра Виталий Соловьев.

Прогулочные рейсы теплохода по реке Амур временно приостановлены. «В связи с высоким уровнем воды в реке Амур прогулочная линия на теплоходах временно приостановлена. Пункт пропуска работает в штатном режиме», – сообщает ЗАО «Пассажирский пост "АмурАССО"».

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#наводнение #природа #происшествия

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