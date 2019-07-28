Озвучен уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами

Фото: pixabay.com

С 2000 года разрыв в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками сократился с 34 до 13 раз. В частной сфере доходы богатых превышают доходы бедных в 13,9 раза.

Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. В 2019 году на государственных и муниципальных предприятиях он еще ниже – 10,4 раза. В негосударственном секторе зарплаты богатых отличаются от зарплат бедных в 13,9 раза.

«Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше», рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова.

Во-первых, по данным Росстата, доля работников с зарплатой ниже прожиточного минимума сократилась в семь раз. Во-вторых, увеличилось промышленное производство и соответственно, повысилась занятость работников, появились новые рабочие места и, как следствие, выросла заработная плата.

«Также необходимо отметить и положительную тенденцию на рынке труда - наблюдается исторически минимальный уровень безработицы. На рынке труда в настоящее время складывается такая ситуация, что приток молодой рабочей силы только начинается (из-за демографической ямы конца 2000-х годов). Мы можем ожидать, что в ближайшие годы будем наблюдать повышение конкуренции среди работодателей за высококвалифицированных специалистов. Что, в свою очередь, может привести к росту заработной платы», – уверена Елена Егорова.

По данным Росстата, сейчас средняя зарплата в стране составляет 47 тысяч рублей.