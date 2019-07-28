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28июля
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сегодня, 13:10 5

Озвучен уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами

Озвучен уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами
Фото: pixabay.com

С 2000 года разрыв в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками сократился с 34 до 13 раз. В частной сфере доходы богатых превышают доходы бедных в 13,9 раза.

Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. В 2019 году на государственных и муниципальных предприятиях он еще ниже – 10,4 раза. В негосударственном секторе зарплаты богатых отличаются от зарплат бедных в 13,9 раза.

«Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше», рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова.

Во-первых, по данным Росстата, доля работников с зарплатой ниже прожиточного минимума сократилась в семь раз. Во-вторых, увеличилось промышленное производство и соответственно, повысилась занятость работников, появились новые рабочие места и, как следствие, выросла заработная плата.

«Также необходимо отметить и положительную тенденцию на рынке труда - наблюдается исторически минимальный уровень безработицы. На рынке труда в настоящее время складывается такая ситуация, что приток молодой рабочей силы только начинается (из-за демографической ямы конца 2000-х годов). Мы можем ожидать, что в ближайшие годы будем наблюдать повышение конкуренции среди работодателей за высококвалифицированных специалистов. Что, в свою очередь, может привести к росту заработной платы», – уверена Елена Егорова.

По данным Росстата, сейчас средняя зарплата в стране составляет 47 тысяч рублей.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    40 минут назад

    Какая чушь!

  • vertex

    vertex
    32 минуты назад

    https://news.rambler.ru/other/40680896-iz-rossii-s-lyubovyu-kak-i-gde-zhivut-deti-chinovnikov-i-deputatov/?updated

  • ay

    ay
    31 минута назад

    Росстат сказочный такой.

  • Рамзай

    Рамзай
    17 минут назад

    Оторвались от народа! Слуги народа!

  • OT

    OT
    4 минуты назад

    И ни слова о том за счет чего сокращается разрыв. А все потому, что нечем мотивировать снижение разрыва.Может ограбление усилили. А может теневая экономика разрастается. Закон физики он ведь гласит об убытии в одном для прибыли в другом

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