В Амурской области дожди: прогноз погоды на 29 июля

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29 июля в Амурской области облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, местами сильные, сильные ливни, грозы. Ветер восточный северо-восточный разгонится до 3-8, при грозах до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 13...18, днем – 24...29, местами – около 20.

В Благовещенске облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Ветер с востока наберет силу до 5-10 метров в секунду. Уличные термометры покажут ночью 16...18, днем – 24...26, сообщает Амурский гидрометеоцентр. На 29 июля в Амурской области объявлено штормовое предупреждение. «29 июля местами по Амурской области ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы», – сообщили в Амурском гидрометцентре.

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Нина Гвоздкова