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28июля
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Полиция обеспечивает порядок в затопленных районах Амурской области

Полиция обеспечивает порядок в затопленных районах Амурской области
Фото: 28.мвд.рф

В районах Амурской области, пострадавших от наводнения, усилена работа полиции. Правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка в особых условиях.

Сотрудники МО МВД России «Шимановский» и ОМВД России по Серышевскому району, УГИБДД УМВД Росси по Амурской области оказывают помощь коллегам в Мазановском и Селемджинском районах, где сложилась наиболее сложная паводковая ситуация.

Полицейские предупреждают местных жителей об изменениях уровня воды, необходимости проведения эвакуационных мероприятий. Одна из ключевых задач правоохранительных органов заключается в том, чтобы не допустить противоправных действий в зоне чрезвычайной ситуации.

На сегодняшний день каких-либо сигналов о хищениях в полицию не поступало. Как отмечают правоохранители, многие отказываются покидать затопленные дома, подвергая жизнь и здоровье серьезной опасности. Чтобы не допустить каких-либо инцидентов, специально созданные патрульные группы постоянно работают с населением, помогают спасать имущество.

В круглосуточном режиме сотрудники патрульно-постовой службы полиции продолжают охрану правопорядка в селе Ивановка Зейского района, из которого эвакуированы жители.

Постепенное смещение паводка по руслу реки Зея воздействует на гидрологическую обстановку в других районах Амурской области. В субботу, 27 июля, эвакуировали детей: более 300 вывезли с базы отдыха детского морского центра в Свободненском районе, из лагеря «Колосок» в Благовещенском районе, лагеря «Красный Яр» в Белогорском районе. Колонны автобусов с детьми сопровождали сотрудники дорожно-патрульной службы.

Для безопасности дорожного движения дополнительно в круглосуточном режиме выставлены наряды ДПС ГИБДД в селе Новоандреевка Белогорского района и в селе Белогорье Благовещенского района.

«В целом группировка сил и средств подразделений органов внутренних дел, задействованных в охране правопорядка на подтопленных территориях, составляет 85 полицейских и 18 единиц техники. Для координации работы в УМВД создана оперативная группа. Наиболее опытные сотрудники управления МВД России по Амурской области сейчас находятся на месте ЧС», – информирует управление МВД России по Амурской области.

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#закон #наводнение #происшествия

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