Вода зашла в село Богословка Амурской области (видео с воздуха)

В Амурской области продолжается наводнение. Вода зашла в село Богословка Мазановского района. Съемки с вертолета показывают масштаб происшествия.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», паводок сместился из Селемджинского района в Мазановский. Идет эвакуация людей из населенных пунктов. Размыты дороги, в некоторых селах нет электроэнергии и связи. Добраться до них можно только на плавсредствах.

Многие эвакуировались, но есть люди, которые не пожелали оставлять свои дома.