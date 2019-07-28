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28июля
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сегодня, 12:31 0

Вода зашла в село Богословка Амурской области (видео с воздуха)

Вода зашла в село Богословка Амурской области (видео с воздуха)

В Амурской области продолжается наводнение. Вода зашла в село Богословка Мазановского района. Съемки с вертолета показывают масштаб происшествия.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», паводок сместился из Селемджинского района в Мазановский. Идет эвакуация людей из населенных пунктов. Размыты дороги, в некоторых селах нет электроэнергии и связи. Добраться до них можно только на плавсредствах.

Многие эвакуировались, но есть люди, которые не пожелали оставлять свои дома.

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#наводнение #происшествия

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