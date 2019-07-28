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сегодня, 11:26 39

В Москве на несанкционированной акции задержаны свыше тысячи человек

В Москве на несанкционированной акции задержаны свыше тысячи человек
Фото: daily.afisha.ru

У здания мэрии в Москве задержали больше тысячи человек. Цифры немного разнятся. Протестующие требовали зарегистрировать независимых кандидатов, а полиция их задерживала, причем, как пишет daily.afisha.ru, — некоторых с особой жестокостью.

«На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1 074 человека. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом», — цитирует РБК сообщение столичного ГУ МВД.

По данным «ОВД-Инфо» на 23:45 мск, в течение дня полицейские задержали на акции 1 127 человек.

Мосгоризбирком ранее объяснял отказ в регистрации кандидатов оппозиции на выборах превышением допустимого уровня брака в собранных в их поддержку подписях и другими нарушениями. От лица не допущенных к выборам участников в Мосгорсуд было подано 29 исковых заявлений. В них истцы оспаривают решения окружных избирательных комиссий и Мосгоризбиркома.

Фото: daily.afisha.ru

Несанкционированная акция в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму началась в 14:00 27 июля возле столичной мэрии. После того как сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников мероприятия, они разделились на группы и отправились, в частности, на Трубную и Лубянскую площади. Там людей снова стали задерживать.

Фото: tvrain.ru

Среди задержанных оказались сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов и Любовь Соболь. Их задержание на Трубной площади стало вторым за день. Утром их задерживали еще до начала митинга.

Ранее в полиции сообщали о задержании 295 человек (данные на 15:23 мск). По состоянию на 16:00, в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тысячи человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.

Фото: daily.afisha.ru

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что попытка организовать беспорядки ни к чему хорошему не приведет, и безопасность в городе будет обеспечена в соответствии с законом.

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#выборы #митинги

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Комментарии
Показать все (39) Обсудить на форуме
  • Никнейм_Noname

    Никнейм_Noname
    2 часа назад

    Акция,санкционирована конституцией.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.

    «Эти основные права закреплены в российской Конституции.

  • Флегматичный

    Флегматичный
    2 часа назад

    Сейчас двухпроцентные начнут бесноваться и объяснять, что власть их боится. Пошел за попкорном.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    2 часа назад

    МО собирается проверить гнид на предмет уклонения от воинской службы, только не пойму, зачем им педики, лгбтэшную соболиху на Шпицберген, шахтеры жалуются на отсутствие женщин, хотя это и не совсем женщина.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Сколько же было всего народа, если только 1127 задержанных?...

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    Сраны...е грантоеды, России нужен гестапомюллер, который бы расследовал вмешательство пиндостана в выборный процесс.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    Вот их и было 1127.

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    1 час назад

    Зачем так нервничать и психовать? Всё хорошо.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    Мне не нравится как работает власть, но я не желаю жить под пиндосскими гнидами, а эти площадные (майдан в переводе с украинского - площадь) скоты не работают, не служат в армии и на Россию им похрен.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    Мне не нравится как работает власть, но я не желаю жить под пиндосскими гнидами, а эти площадные (майдан в переводе с украинского - площадь) скоты не работают, не служат в армии и на Россию им похрен.

  • NK

    NK
    1 час назад

    Kotik2011

    Сраны...е грантоеды, России нужен гестапомюллер, который бы расследовал вмешательство пиндостана в выборный процесс.



    Так есть же вроде уже? Он всей страной руководит, подполковник. Да и вы, Котик, не простой котик, наверное, "конторский"?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Myxira

    Сколько же было всего народа, если только 1127 задержанных?...



    По состоянию на 16:00, в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тысячи человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    NK

    Kotik2011

    Сраны...е грантоеды, России нужен гестапомюллер, который бы расследовал вмешательство пиндостана в выборный процесс.



    Так есть же вроде уже? Он всей страной руководит, подполковник. Да и вы, Котик, не простой котик, наверное, "конторский"?



    Их тут много, они и запугивают своими сказками про пиндоссию и майдан россиян, которые до пенсии не доживут от такой заботы прихарчевальных и их сказочными законами против населения страны.

  • Хлебушек

    Хлебушек
    1 час назад

    Kotik2011

    Сраны...е грантоеды, России нужен гестапомюллер, который бы расследовал вмешательство пиндостана в выборный процесс.



    Котик, примите таблетки срочно.

    Людям, вышедшим на акцию - уважение.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    vertex

    Myxira

    Сколько же было всего народа, если только 1127 задержанных?...



    По состоянию на 16:00, в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тысячи человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.



    Это я прочитала, но приведенные цифры вызывают большие сомнения: задержать почти 50% от указанного числа митингующих, просто не реально

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Myxira

    vertex

    Myxira

    Сколько же было всего народа, если только 1127 задержанных?...



    По состоянию на 16:00, в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тысячи человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.



    Это я прочитала, но приведенные цифры вызывают большие сомнения: задержать почти 50% от указанного числа митингующих, просто не реально



    Вы российскому главку МВД не верите?)))

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    Не, я военный пенсионер, но воевать еще могу, как в песне о комбайнерах, которые в Сирии и про Кандалису Райс.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Kotik2011

    Мне не нравится как работает власть, но я не желаю жить под пиндосскими гнидами, а эти площадные (майдан в переводе с украинского - площадь) скоты не работают, не служат в армии и на Россию им похрен.



    Эти пендосы уже достали.



    Трамп, сволочь, отдай мне мою пенсию!



  • Хлебушек

    Хлебушек
    1 час назад

    Kotik2011

    Не, я военный пенсионер, но воевать еще могу, как в песне о комбайнерах, которые в Сирии и про Кандалису Райс.



    С женой на кухне. Военный пенсионер - звучит как диагноз.

  • Хлебушек

    Хлебушек
    1 час назад

    Kotik2011

    МО собирается проверить гнид на предмет уклонения от воинской службы, только не пойму, зачем им педики, лгбтэшную соболиху на Шпицберген, шахтеры жалуются на отсутствие женщин, хотя это и не совсем женщина.



  • икс7

    икс7
    1 час назад

    Помню комментарий сторонника вовы, "путин не заберёт пенсии у стариков, он же не работает на пендосов" (с)

    Не нужно слушать, что говорят по телевизору про властей, надо смотреть, что они делают.. И станет понятно чьи интересы они представляют.

    Властям выгодно, чтобы люди грызлись между собой. Власти зря решили пенсии забрать.. Теперь те кто раньше вову поддерживал называют его гнилым. Похоже и они не ожидали от него такой гнили.. Перестаньте между собой враждовать, тогда власть в России будет работать на людей, а не против. И перестанут принимать антинародные законы которые ухудшают нашу жизнь.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    С женой не воюю, она старше по званию, а старость, да, это диагноз. Все хорошо в жизни, но есть печалька, 21 марта 1996 года самолетом перебросили из Грозного в Домодедово, сказали, давить мятеж. Сутки в полной боевой просидели в автобусах (нас там было около 2 тысяч бойцов), но не срослось, отправили на малую родину. А печалька, так и не удалось повоевать в столице, ох и злые же мы были тогда.

  • Хлебушек

    Хлебушек
    1 час назад

    Ну, в автобусе хоть повоевали?

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Котик, примите таблетку и ложитесь спать.

  • vertex

    vertex
    58 минут назад

    Хмык

    Kotik2011

    Мне не нравится как работает власть, но я не желаю жить под пиндосскими гнидами, а эти площадные (майдан в переводе с украинского - площадь) скоты не работают, не служат в армии и на Россию им похрен.



    Эти пендосы уже достали.

    Трамп, сволочь, отдай мне мою пенсию!



    Ну, это ты не на тех работал, вот служил бы алкашу, потом ставленнику, под собчаком с его чемоданоносцем, рыжим и его корешом гайдаром и помощником, который выслуживался, был бы и при звании и с хорошей пенсией сейчас.

    https://burckina-new.livejournal.com/1551491.html

  • икс7

    икс7
    54 минуты назад

    Странно. И что это люди возмущаются, власти же делают всё чтоб людям жилось лучше.

  • КП

    КП
    53 минуты назад

    Kotik2011Не, я военный пенсионер, но воевать еще могу, как в песне о комбайнерах, которые в Сирии и про Кандалису Райс.


    Ддя начала определись со стороной, за которую ты будешь воевать. А то ведь окажется что те что эти не просто одинаковы, а являются единым целым. Их не устаивает только направление финансовых потоков. А ты окажешься просто расходным материалом.

  • NK

    NK
    44 минуты назад

    Помните Булгакова, в "Белой гвардии" и в "Днях Турбиных" речь полковника (подполковника) Турбина перед юнкерами? "Народ не с нами, он против нас". Вот эти люди на Тверской - народ. Не весь народ, и всё-таки они - народ, а не люди в форме, С народом, особенно таким, воевать довольно безопасно. Не с бородачами. Ну, вы и сами знаете. "Работать не хотят", говорите ... а вам работать приходилось, не "воевать", а работать, полезное что-нибудь делать? Ну, воевать, как оказалось, получилось не очень хорошо.

    И не заблуждайтесь вы насчёт "народа" и поддержки им вот этих вот, чьи лица уже в экран не входят. Была бы поддержка - не боялись бы зарегистрировать этих людей кандидатами, ну, подмухлевали бы потом с бюллетенями, как всегда. Дело-то житейское, не в первый раз.

    Знаете, я сейчас далеко живу, и могу определённо сказать, что работающая демократия, сменяемость, подотчётность властей - это всё как-то работает. Точно лучше работает, чем выстроенная подполковником и его корешками "вертикаль". Безответственная и бессильная. Спокойной вам старости. И нам.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    43 минуты назад

    Таблетки не кушаю, а протестовать нужно по делу, вот 4 августа пойду, потому что это дело ибо не х..., и да, у меня же «диагнос». А всяких подвальных, соболевых и типа сук новодворских нужно давить как гнид. Они не несут протестного смысла (никто не помнит первых слов представителей этого го.. шайзэ после выборов Мосгордуму, а я помню, как сопливая гадина заявила, вот теперь и мы будем пилить бюджет), они выполняют заказ наглосаксов - расшатывать и раскалывать Россию. А те челы, которые выше по коментам, и которые требуют уважения к этим гнидам, они такие же грантоеды и скорее всего находятся в стране 404 или гейевроппе.

  • Хмык

    Хмык
    36 минут назад

    Kotik2011

    Все хорошо в жизни, но есть печалька, 21 марта 1996 года самолетом перебросили из Грозного в Домодедово, сказали, давить мятеж. Сутки в полной боевой просидели в автобусах (нас там было около 2 тысяч бойцов), но не срослось, отправили на малую родину. А печалька, так и не удалось повоевать в столице, ох и злые же мы были тогда.



    Герой, чоужтам.



    А по сути - обычный гопник, только с погонами



  • Kotik2011

    Kotik2011
    35 минут назад

    А с кем воевать, я давно определился, и воевал я не за алкаша и рыжего а за Россию, ибо если не такие как я, то многие не писали бы сейчас коменты, от слова совсем. Вот только не надо писать про «спаситель ты наш», сам знаю.

  • vertex

    vertex
    34 минуты назад

    Проклятая гейропа ...

    https://news.rambler.ru/other/40680896-iz-rossii-s-lyubovyu-kak-i-gde-zhivut-deti-chinovnikov-i-deputatov/

  • Хлебушек

    Хлебушек
    27 минут назад

    Котик, я живу в Благовещенске уже много-много лет. Я поддерживаю свободу слова(не информационную похабщину), я поддерживаю право свободно избираться, без противодействия мерзавцев из ЕДРА, я поддерживаю все конструктивные оппозиционные идеи и мнения, не важно от каких партий или движений или объединений они исходят - КПРФ, Лексей Навальный и его движение, российское национально-патриотическое движение Болдырева, левый фронт Удальцова и прочАя. Я поддерживаю рациональные идеи, которые можно воплотить. Москва все правильно делает, как бы мы не любили снобизм Москвы и не ругали что почти треть налогов уходит туда. Здесь они правы и я их горячо поддерживаю.

    Чего там расшатывать то? Горящую Сибирь, утонувшую Иркутскую область, низкие зарплаты населения, смертность, деградацию образования, медицины, спаивание населения, поборы и налоги необоснованные, олигархов Сечина, Ротенберга, Миллера и 30 фамилий основных подонков? Это все мерзко.

    И погонами своими тут не тряси. Все это проходили.

  • Хмык

    Хмык
    27 минут назад

    Kotik2011

    А с кем воевать, я давно определился, и воевал я не за алкаша и рыжего а за Россию, ибо если не такие как я, то многие не писали бы сейчас коменты, от слова совсем. Вот только не надо писать про «спаситель ты наш», сам знаю.



    Гыг. Сходи к врачу. Может еще не всё потеряно?





  • Kotik2011

    Kotik2011
    17 минут назад

    NK, работал, предвоенная должность главный специалист - зам ГИПа в проектном институте, чуть позже коммерческий директор фирмы, а ушел воевать, потому что русский человек. И до сих пор обидно, как нас В1995 году СМИ оплевывали. Но в 2000 году, когда ты «наш далекий от Родины» Миллениум встречал, а мы штурмовали Грозный, СМИ были уже на нашей стороне, потому что поняли, что еще немного и оставшиеся 15 миллионов абориген на территории бывшей России будут учить свинячий английский. А тут это до сих пор не понимают, или это ЕГЭ, а то откуда трехкопеечные берутся.

  • Хлебушек

    Хлебушек
    14 минут назад

    Kotik2011

    С женой не воюю, она старше по званию, а старость, да, это диагноз. Все хорошо в жизни, но есть печалька, 21 марта 1996 года самолетом перебросили из Грозного в Домодедово, сказали, давить мятеж. Сутки в полной боевой просидели в автобусах (нас там было около 2 тысяч бойцов), но не срослось, отправили на малую родину. А печалька, так и не удалось повоевать в столице, ох и злые же мы были тогда.



    Котик, так ты доехал или воевал только не выходя из автобуса?

  • NK

    NK
    5 минут назад

    Что-ещё не вечер, а вы уже в такой "форме", Котик. Что же вы не победили там, в Грозном? Похоже, победили совсем другие ...

    И говорят они чаще всего не по-английски.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 минута назад

    Хлебушек, хорошее слово, дед деревянной ложкой по лбу на всю жизнь объяснил, что хлеб всему голова, а вы с таким ником такую ересь несете. В пиндостане леса не горят, население растет за счет рождаемости, да, 100 млн пластиковых гробов заготовлено просто так, 39 млн получающих пособия людей, которые нигде ни дня не работали и существуют только до тех пор, пока эта недострана грабит весь мир, кончится грабеж - понадобятся гробы. А вы про погоны.

  • Хлебушек

    Хлебушек
    20 секунд назад

    Спасибо, Котик за исчерпывающий ответ. Уверен, продолжение беседы бессмысленно.

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