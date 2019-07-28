В Москве на несанкционированной акции задержаны свыше тысячи человек

«На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1 074 человека. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом», — цитирует РБК сообщение столичного ГУ МВД.

По данным «ОВД-Инфо» на 23:45 мск, в течение дня полицейские задержали на акции 1 127 человек.

Мосгоризбирком ранее объяснял отказ в регистрации кандидатов оппозиции на выборах превышением допустимого уровня брака в собранных в их поддержку подписях и другими нарушениями. От лица не допущенных к выборам участников в Мосгорсуд было подано 29 исковых заявлений. В них истцы оспаривают решения окружных избирательных комиссий и Мосгоризбиркома.

Фото: daily.afisha.ru

Несанкционированная акция в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму началась в 14:00 27 июля возле столичной мэрии. После того как сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников мероприятия, они разделились на группы и отправились, в частности, на Трубную и Лубянскую площади. Там людей снова стали задерживать.

Фото: tvrain.ru

Среди задержанных оказались сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов и Любовь Соболь. Их задержание на Трубной площади стало вторым за день. Утром их задерживали еще до начала митинга.

Ранее в полиции сообщали о задержании 295 человек (данные на 15:23 мск). По состоянию на 16:00, в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тысячи человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.

Фото: daily.afisha.ru

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что попытка организовать беспорядки ни к чему хорошему не приведет, и безопасность в городе будет обеспечена в соответствии с законом.