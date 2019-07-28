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В Амурской области произошло ДТП на жд-переезде: погибла 16-летняя девушка

В воскресенье, 28 июля, около трех часов ночи произошло ДТП на железнодорожном переезде в Ромненском районе. Автомобиль ВАЗ, в котором ехали молодые люди, не успел проскочить пути перед локомотивом. В результате аварии погибла девушка.

По данным амурского управления МВД России, за рулем легкового авто был 22-летний парень. В салоне «Жигулей» кроме него находились две девушки – 18 и 16 лет. «По предварительной информации, автомобиль выехал на железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом, на запрещающий сигнал светофора, и допустил столкновение с локомотивом. В результате автоаварии травмирован водитель транспортного средства и его пассажир – девушка 2001 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу», – сообщает управление МВД России по Амурской области. По пути в больницу одна из пострадавших – девушка 2003 года рождения – скончалась.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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#ДТП

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