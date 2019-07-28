Из сел Мазановского района эвакуированы больше тысячи человек

В Амурской области вода подтопила 232 дома в Мазановском районе. Эвакуированоы 1 165 человек. Эвакуация продолжается. Спасатели вывозят людей на лодках.

Эвакуировано по селам: Богословка – 152 человека, Козловка – 41 человек, Угловое – 275 человек, Новороссийка – 166 человек, Таскино – 190 человек, Путятино – 152 человека, Мазаново – 189 человек. 322 эвакуированных размещены в пункте временного размещения, развернутом на базе Увальской школы. Из них 101 ребенок, восемь инвалидов и 67 пенсионеров. У родственников поселились 843 человека.

В населенных пунктах остаются 526 сельчан: 100 из села Угловое, 87 из Новороссийки, 40 из Таскино, 48 из Путятина, 251 человек из села Мазаново.

В селах потоплено 232 дома: 58 в Богословке, 15 в Козловке, 87 в Угловом, 60 в Новороссийке, по три дома в селах Таскино и Путятино и шесть в селе Мазаново. Также подтоплены 242 приусадебных участка.

Эвакуация продолжается. Спасатели проводят ее на лодках. Накануне вечером в Мазаново выехала группа спасателей в составе 10 человек с плавсредством для защиты населения от воды и эвакуации людей. В воскресенье, 28 июля, в село для доставки людей в пункт временного размещения в Свободном прибудет вертолет Ми-26. Такое решение было принято на ежедневном оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Кроме того, 28 июля вертолетом Ми-8 Амурской авиабазы планируется доставка продуктов в село Новокиевский Увал.

Также 28 июля специалисты приступят к восстановлению сотовых вышек в Новороссийке, Богословке и Угловом, где в настоящий момент отсутствует сотовая связь.

Под водой находятся несколько участков дорог. Февральск – Введеновка: на 180-м километре перемыт мост «Вознесеновка», проезда нет, объездной дороги нет. Новокиевский Увал – Серышево: на 73-м километре, в районе села Юбилейное перемыта объездная технологическая дорога в районе ремонта моста через реку Каменушка. Введеновка – Февральск: перемыта дорога с 66,5 – 66,8 километра. В пяти местах перемыло дорогу на участке Мазаново – Белоярово – Красноярово. Восстанавливать дороги начнут сразу после того, как сойдет вода.

На оперативном штабе приняли решение о формировании аварийно-восстановительных бригад. Как только вода уйдет из домов, в каждый населенный пункт отправятся спасатели и пожарные для помощи населению и просушки домов, сообщает правительство Амурской области.