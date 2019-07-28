Наводнение отрезало дорогу в Мазановском раойне в районе двух сел

Амурская область продолжает переживать наводнение. Вода отрезала дорогу Введеново – Февральск. Проезда через села Красноярово и село Сапроново нет. Дорога перемыта Зеей в районе сел Белоярово и Мазаново.

По Сапроновской трассе перемыта объездная дорога на 72 километре. «Воздержитесь от поездок в Мазановский и Селемджинский районы», – просит глава Мазановского района Михаил Пивень.

В полдень воскресенья, 28 июля, в селе начнется эвакуация людей из села Белоярово. В первую очередь вывезут детей, инвалидов и пожилых людей. С собой им необходимо взять документы и вещи первой необходимости. Всех, кто остается в селе, просят поднять вещи и документы в безопасное место.