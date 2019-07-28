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28июля
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В Амурской области вода смещается в низовья Селемджи и на Зее

В Норске вода медленно пошла на спад. Уровень воды быстро нарастает в низовьях Селемджи и на Зее – ниже впадения в нее Селемджи.

По данным на 8 часов утра в воскресенье, 28 июля, уровень Зеи в районе села Мазаново составил 707 сантиметров. За сутки вода поднялась на 126 сантиметров.

В районе Суражевки вода за сутки поднялась на 40 сантиметров, в 8 часов утра уровень воды составил 628 сантиметров.

Возле Малой Сазанки вода прибавила 49 сантиметров – уровень воды утром составлял 883 сантиметра.

В районе Белогорья уровень воды в Зее составил 630 сантиметров.

У Благовещенска Зея прибавила 84 сантиметра; уровень воды на 8 утра был равен 489 сантиметров.

Данные предоставлены Главным управлением МЧС России по Амурской области.

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#наводнение #производство

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