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сегодня, 10:32 0

Затопленное амурское село Угловое сняли с вертолета (видео)

Затопленное амурское село Угловое сняли с вертолета (видео)

В Амурской области жители сняли видео с борта вертолета над селом Угловое. Населенный пункт пострадал от наводнения. Почти всех людей из подтопленного населенного пункта эвакуировали.

Эвакуация началась в пятницу, 26 июля. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в настоящее время село Угловое отрезано от большой земли: дорога затоплена, электричества нет. Выбраться из села можно только с помощью плавсредств.

Несколько десятков жителей остались в Угловом. Люди перебрались на сопку.

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#наводнение #происшествия

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