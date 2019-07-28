Затопленное амурское село Угловое сняли с вертолета (видео)

В Амурской области жители сняли видео с борта вертолета над селом Угловое. Населенный пункт пострадал от наводнения. Почти всех людей из подтопленного населенного пункта эвакуировали.

Эвакуация началась в пятницу, 26 июля. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в настоящее время село Угловое отрезано от большой земли: дорога затоплена, электричества нет. Выбраться из села можно только с помощью плавсредств.

Несколько десятков жителей остались в Угловом. Люди перебрались на сопку.