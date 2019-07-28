Выбраться из подтопленного села Угловое можно только на плавсредствах (видео)

В селе Угловое Мазановского района люди вынуждены добираться до дороги на плавающем транспортере. Вода отрезала населенный пункт от большой земли – здесь нет связи и электричества.

Спасатели и глава поселения находятся на самом возвышенном месте в селе - в здании школы. «Ежедневно спасатели ездят на лодках и помогают попавшим в беду животным. Им активно помогают местные жители с лодками, которые остались в селе», – сообщают в инстаграме амурских спасателей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», эвакуация жителей из села Угловое началась в пятницу, 26 июля. Спасатели получили указание об установке водоналивных дамб. На следующий день, 27 июля, вода перелилась через дамбу и село затопило.

В населенном пункте осталось около 50 человек. Они перебрались на сопку. Эвакуироваться сельчане не планируют и собираются переждать паводок. Люди в Угловом остались без личной телефонной связи. Возможности зарядить телефон нет, так как отсутствует электричество.