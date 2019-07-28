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Василий Орлов в Февральске встретился с жителями затопленного Норска

Василий Орлов в Февральске встретился с жителями затопленного Норска
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов работал в северных районах области, пострадавших от паводка. В Февральске размещен пункт временного размещения, в котором сейчас находятся жители затопленного Норска.

Людей разместили в общежитии ООО «Транзит» и узловой железнодорожной больнице станции Февральск. Люди обеспечены предметами первой необходимости и горячим питанием. С ними работают психологи. Как рассказали эвакуированные из Норска, в ПВР каждому ребенку выдали по пакету сладостей. Их собрали жители Февральска.

По словам главного врача больницы Февральска Александры Беспаловой, в первые сутки после эвакуации дети из затопленного Норска находились в состоянии стресса. «У нас дети стали разговаривать только на следующий день. Когда их привезли, они молчали. Первый борт у нас прилетел после обеда, последний мы приняли уже после 11 часов вечера. В этот день вообще было тихо. На следующий день стали отходить. Работал детский психолог, – рассказала Александра Беспалова. – Сейчас по состоянию на обед у нас находится 45 человек, из них 27 детей. Еще в гостинице семья с четырьмя детьми – они к нам ходят есть. А было 60 с лишним человек. Людей разбирают по родственникам».

Василию Орлову люди задавали тревожащие их вопросы. Спрашивали про обеспечение дровами на зиму – ведь все запасы дров унесла высокая вода. Интересовались подготовкой детей к школе, мерами поддержки и соцвыплатами. Глава региона разъяснил существующий порядок выплат и ту помощь, которую уже сейчас готова предоставить область, в том числе размещение детей в амурских лагерях, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Как только паводок уйдет, надо максимально быстро актировать повреждения, провести людям компенсационные выплаты. Понимаем, что нужно делать по подготовке к зиме – просушка домов, обеспечение дровами, подготовка школ к 1 сентября. Вам как главе нужно это все структуризировать и сформулировать потребности. Мы сейчас в ежедневном режиме собираемся. Уже сейчас надо готовить резерв техники для восстановления дорог, стройматериалы. Максимально быстро мы направим вам специалистов минЖКХ, Амурупрадора, которые помогут вам в восстановлении», – поставил задачу губернатор главе района Мухаммеду Бекову.

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#наводнение #областная власть

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Василий Орлов о выплатах амурским подтопленцам: суммы неконечные
Комментарии
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  • Конго

    Конго
    2 часа назад

    надо объявлять федеральное ЧС

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