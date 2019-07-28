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В Норске вода пошла на спад: в 20 часов 27 июля измеренный уровень составил 778 сантиметров, что на 25 сантиметров меньше, чем сутки назад, и на 15 сантиметров меньше, чем на 8 часов утра. Другим участкам Селемджи и даже Зеи предстоит ещё пережить подъём воды.

В Мазанове Зея превысила уровень опасного явления на 29 сантиметров. По сравнению с утренними замерами на 23 сантиметра поднялся уровень воды у Белогорья. У Благовещенска на полметра увеличился уровень и в Зее, и в Амуре. При этом на Зее на 7 сантиметров превышен уровень выхода воды на пойму, сообщает в своем инстаграм-аккаунте областной гидрометцентр.

На территориях, где превышены отметки неблагоприятного и опасного явления, гидрологические посты Амурской области работают по программе учащённых наблюдений.