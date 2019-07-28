Рогозин: строить космодром Восточный мешают дожди в Амурской области

Дожди, затянувшиеся на месяц, мешают строить вторую очередь космодрома Восточный. Вода заливает котлован. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Фантастика! Выбирали эту площадку исходя из того, что Амурская область и в частности это место, где 310 солнечных дней в году. Но я не понимаю, кем эта статистика была подсчитана. То ли климат изменился?» – посетовал он на встрече с молодыми специалистами головного института госкорпорации – ЦНИИмаша.

Однако, заверил Рогозин, работы идут по графику. Строительство завершится в 2022 году, и тяжелая ракета «Ангара» отправится в космос в намеченные сроки – в 2023 году.

Глава Роскосмоса также обратил внимание на компактность строящегося космодрома, пишет «Интерфакс». По его словам, между стартовыми комплексами ракет «Союз-2» и «Ангара» будет несколько километров, тогда как на Байконуре приходится тратить с одного до другого стартового комплекса 40-45 минут.

В рамках второй очереди космодрома предусмотрено строительство стартового стола для «Ангары».

Строительство Восточного началось в 2012 году. Первый запуск с космодрома прошел в апреле 2016 года, однако в начале 2019 года в правительстве обратили внимание, что из 19 объектов Восточного построены только пять. Ранее предполагалось, что к 2021 году космодром будет полностью достроен. В январе 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев констатировал срыв сроков. Он также сообщил, что Роскосмос попросил еще денег на достройку объектов первой очереди. В результате было принято решение сдвинуть сроки готовности космодрома на 2023 год. Кроме срывов сроков, строительство космодрома сопровождалось уголовными делами о хищениях бюджетных денег, выделенных на Восточный, и о задержках зарплат строителям.