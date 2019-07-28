До 450 рублей увеличат сумму питания в ПВР для подтопленцев Амурской области

Фото: сообщает пресс-служба областного правительства

Правительство области увеличит сумму на питание для проживающих в пунктах временного размещения (ПВР). Губернатор Приамурья, находясь в затопленном Мазановском районе, дал поручение повысить ее до 450 рублей.

Пункт временного размещения в Мазановском районе расположен в Новокиевском Увале в здании школы. Там находятся люди, эвакуированные из северных сельсоветов района – всего 305 человек, из них 105 детей. 26 июля в Угловом вертолётом спасатели сняли с крыш 23 человека. Несколько раньше вывезли всех, кого смогли уговорить. Автобусы стояли до 3-х часов ночи, ждали тех, кто хотел уехать из села. Сейчас проезд туда перемыт.

«Росгвардия помогает. Без неё мы бы не смогли эвакуировать людей своевременно и качественно», – доложил зампред правительства Александр Нестеренко. Он уже несколько дней работает в пострадавшем от паводка районе.

В ПВР созданы все условия. С детьми проводят занятия. Организовано 4-разовое питание. К губернатору обратились с просьбой рассмотреть увеличение суммы суточного рациона. Сейчас выделяется 250 рублей в сутки на человека – по расценкам 2013 года. Глава региона поручил увеличить эту сумму до 450 рублей. Эти изменения вступают в силу с 28 июля.

Губернатор также убеждал родителей направить своих детей в лагеря, где ребята будут обеспечены питанием, досугом на то время, пока взрослые будут восстанавливать дома, пострадавшие от паводка. Лагеря готовы принять до 300 детей, сообщает пресс-служба областного правительства.