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28июля
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Василий Орлов о выплатах амурским подтопленцам: суммы неконечные

Василий Орлов о выплатах амурским подтопленцам: суммы неконечные
Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области 27 июля побывал в затопленных районах и посещал ПВР. По информации МЧС, на территории Приамурья из подтопленных сел эвакуировано 980 человек, в том числе 333 ребенка.

В пунктах временного размещения находятся 444 человека, из них 177 детей. Василий Орлов разъяснял людям, какая помощь им положена.

В рамках региональных нормативно-правовых актов, которые действуют с 2013 года, оказывается помощь на одно подтопленное домовладение, когда вода зашла выше уровня поля – 30 тысяч рублей. 10 тысяч рублей дается за утраченную мебель и 10 тысяч рублей дается за утраченный урожай.

«Суммы неконечные. Пока мы отталкиваемся от выплат, которые были утверждены в 2013 году. Сейчас посмотрим, что еще дополнительно можно сделать», – сказал губернатор.

Также пострадавшим амурчанам обещают помочь с дровами, с приобретением овощей по низкой стоимости, с просушкой домов.

«Сейчас объявлен ЧС регионального масштаба. Для того, чтобы был объявлен ЧС федерального значения и были выделены дополнительные средства на решение этих проблем, нужно, чтобы ЧС соответствовал определенным критериям. В частности, сумма ущерба должна быть не менее 500 миллионов рублей. На сегодняшний день мы пока не можем определиться с потенциальной суммой ущерба, потому что паводок в самом разгаре. (…)

Нужно дождаться пока уйдет вода. Мы понимаем примерный алгоритм действий. В зависимости от типа домовладения, степени ущерба есть определенные алгоритмы. В каких-то случаях это помпы и тепловые пушки, в каких -то случаях это перекладка печей. Но надо смотреть в каждом конкретном случае. Соответствующие поручения даны министерства ЖКХ и строительства. Ждем окончания паводка. Максимально быстро восстанавливаем дороги. Параллельно заготавливаем необходимый примерный резерв строительных материалов в дополнении к тому, что уже создан. И готовим специалистов, которые будут задействованы на ликвидации последствий», – пояснил Василий Орлов.

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#губернатор #наводнение

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    22 минуты назад

    Я думаю многие фермеры смогут выделить гуманитарную помощь в виде овощей и картофеля... Просто нужно организовать их доставку, в пострадавшие сёла!

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