Гороскоп на 28 июля: Скорпионы эмоциональны, Ракам стоит побыть в одиночестве

Восход Солнца: 04:52

Заход Солнца: 20:20

Солнце в Льве.

Овен. Этот день испытает вас на прочность. Начатая работа будет требовать от вас напряжения сил, несмотря на эмоциональные перегрузки. Может показаться, что силы на исходе; не стоит тревожиться и усложнять ситуацию. Если вы посмотрите на жизнь с оптимизмом, в будущем вас ожидает улучшение во всех сферах деятельности.

Телец. Судьба по-прежнему проверяет вашу выдержку, целеустремленность, верность жизненным принципам. Любые планы, социальные контакты, личные встречи будут носить кратковременный характер и впоследствии негативно отразятся на продвижении по служебной лестнице или финансовом успехе.

Близнецы. Тяжелый и опасный день. По возможности исключите всякое общение. Несущественные детали, мелкие недоразумения могут сбить вас с главных, приоритетных направлений деятельности. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком.

Рак. День желательно провести пассивно, созерцательно. Звезды благоприятствуют одиночеству и сосредоточению на духовных проблемах. Успех в финансовой сфере может произойти при больших затратах времени и труда. Активные действия приветствуются, если хорошо продуманны.

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Лев. Не исключено, что сегодня Львов ожидают личные свидания, которые закончатся взаимным удовлетворением. Устройте праздник в честь избранницы, но при этом избегайте излишеств в еде и не злоупотребляйте спиртными напитками.

Дева. Сегодня вас ожидают личные свидания или дружеские встречи. День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью, крупных покупок. Звезды благоприятствуют Девам творческих профессий. Их жизненный потенциал на высоком уровне, усиливаются энергичность, сексуальность, дар предвидения.

Весы. Сегодня мужчинам этого Знака предстоит решить давно назревшие проблемы в профессиональной сфере. Звезды советуют позаботиться о создании здорового морального климата для подчиненных. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на пути к победе и yспеху, постарайтесь сохранять спокойствие. Вероятно, что самочувствие у вас будет хорошее и работоспособность высокая. Личные дела отойдут на второй план.

Скорпион. День отмечен эмоциональным всплеском, активизацией творческих устремлений, искушениями плоти. Возможно, что многочисленные фантазии придут вам в голову. Но вы рискуете поддаться иллюзиям, чувственным наслаждениям, которые могут оставить неприятный след в вашей памяти. Постарайтесь проверить свои идеи логикой и трезвым расчетом.

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Стрелец. Проявляйте инициативу и будьте готовы к испытаниям: быть может, события в ближайшее время будут развиваться не совсем так, как вы предполагали. К сожалению, повлиять на их ход вам вряд ли удастся.

Козерог. Благоприятный день для получения и переработки информации, повышения культурного уровня, посещения театра, художественных выставок и концертных залов. Ваш богатый внутренний мир и художественная натура могут потребовать сегодня нетрадиционного окружения, творческих встреч и обмена опытом.

Водолей. День, благоприятный для коммерческих поездок, командировок, заключения долгосрочных финансовых договоров и принятия свежих решений в затянувшихся делах. Велика вероятность выигрыша. Сегодня возможен успех в личной жизни.

Рыбы. День будет удачным, если Рыбы спланируют его заранее. В общении постарайтесь приближать к себе только достойных вашего внимания людей, иначе вы рискуете попасть в неловкое или двусмысленное положение.

Астролог: Вальдемар Небоходцев