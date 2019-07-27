Губернатор Приамурья не смог уговорить жителей Норска эвакуироваться

Фото: правительство Амурсуой области

Глава региона попытался уговорить сельчан эвакуироваться. Однако, люди отказались уезжать из затопленного села.

«Это Норск, тут затоплено все. Большинство жителей эвакуировали, но некоторые уже несколько дней живут на крыше или под самой крышей. Не хотят уезжать. Еще раз пробовали уговорить их сегодня. Не получилось – не хотят бросать скотину (она с ними здесь же), боятся оставлять дом. Привезли кухню, чтобы можно было греть пищу, воду, продукты…

Волна ушла ниже, и сейчас затоплены Богословка, Угловое, Путятино… Очень прошу еще раз – слушайте прогнозы и предупреждения, будьте осторожны. Паводок еще развивается. И сейчас самое главное – не допустить жертв, спасти людей, обеспечить их необходимым в случае эвакуации. Когда вода уйдет, будем считать ущерб и помогать восстанавливать, сушить, строить», – сообщил Василий Орлов в своем инстаграм-аккаунте.

По данным МЧС, из Норска было эвакуировано 172 человека, из них 70 детей, в ПВР находятся 80 человек, в том числе 36 детей. Примерно 90 человек отказываются от эвакуации. Среди оставшихся есть один ребенок.

По информации амурского правительства, людям, которые не пожелали эвакуироваться и сейчас находятся на крыше, вертолетом доставлена еда, питьевая вода и медикаменты. Вместе с жителями в подтопленном Норске дежурят спасатели.

На плавсредствах они проводят объезд Норска, доставляют людям продукты питания, питьевую воду. В школе готовят на всех горячую пищу.

«Ежедневно нужны поставки 750 литров воды, 145 булок хлеба. Нужно восстановить сотовую связь. Пока она только одного оператора, плохая. Ее ловим, поднявшись на крышу. У нас проблемы с доставкой топлива. Надо будет организовать ее перевозку по железной дороге», – пояснил глава Селемджинского района Мухамед Беков.

По данным Амурского гидрометцентра, гребень Селемджинского паводка спускается ниже по течению. По оперативным данным в районе Норска начался спад. Но скорость ухода воды небольшая. К утру 27 июля уровень воды понизился на 4 сантиметра и составил 793 сантиметра, на 12:00 понизился еще на 3 сантиметра до отметки 790 сантиметров.

Фото: правительство Амурской области