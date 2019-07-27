Бурейская ГЭС открыла все шлюзы (видео)

«Бурейская ГЭС работает в штатном режиме. В настоящее время в Бурейском водохранилище сформировался дождевой паводок. Его пик наблюдался 25 июля, когда приток воды в водохранилище составил 8735 м³/с. При этом через гидроагрегаты и водосбросы станции пропускалось 5015 м³/с. Таким образом, Бурейская ГЭС задержала в своем водохранилище более 40 % паводкового стока, снизив расходы в реке Бурее ниже по течению до безопасных для населенных пунктов значений. Сейчас на станции открыты все затворы водосбросной части плотины в связи с достижением отметки 254 метра. Согласно правилам использования водных ресурсов, уровень воды в Бурейском водохранилище не должен превышать ее до 1 сентября. Установленный режим работы практически не влияет на паводковую ситуацию в бассейне реки Амур. Согласно прогнозам метеорологов, приток воды в Бурейское водохранилище в ближайшие дни будет снижаться», – сообщили в пресс-службе Бурейской ГЭС.

Расход воды установило Амурское бассейновое управление. Расход воды на Нижне-Бурейской ГЭС также увеличили из-за увеличения расходов на Бурейской ГЭС.