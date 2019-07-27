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сегодня, 20:49 4

Бурейская ГЭС открыла все шлюзы (видео)

Бурейская ГЭС открыла все шлюзы (видео)
Фото: ku-ku-lena/livejournal.com

В сети появилось видео сбросов воды с ГЭС. Амурчане спорят о том, на какой станции они происходят. Многие считают, что это происходит на Зейской ГЭС. На самом деле видео сняли на Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС. Зейская гидроэлектростанция сбросы не делает.

«Бурейская ГЭС работает в штатном режиме. В настоящее время в Бурейском водохранилище сформировался дождевой паводок. Его пик наблюдался 25 июля, когда приток воды в водохранилище составил 8735 м³/с. При этом через гидроагрегаты и водосбросы станции пропускалось 5015 м³/с. Таким образом, Бурейская ГЭС задержала в своем водохранилище более 40 % паводкового стока, снизив расходы в реке Бурее ниже по течению до безопасных для населенных пунктов значений. Сейчас на станции открыты все затворы водосбросной части плотины в связи с достижением отметки 254 метра. Согласно правилам использования водных ресурсов, уровень воды в Бурейском водохранилище не должен превышать ее до 1 сентября. Установленный режим работы практически не влияет на паводковую ситуацию в бассейне реки Амур. Согласно прогнозам метеорологов, приток воды в Бурейское водохранилище в ближайшие дни будет снижаться», – сообщили в пресс-службе Бурейской ГЭС.

Расход воды установило Амурское бассейновое управление. Расход воды на Нижне-Бурейской ГЭС также увеличили из-за увеличения расходов на Бурейской ГЭС.

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#наводнение #природа #производство

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Комментарии
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  • Petta

    Petta
    1 час назад

    Скоро Зейская сбрасывать будет

  • Mr.Gibkiy

    Mr.Gibkiy
    57 минут назад

    Да там все под контролем. Там же не дураки сидят,и правду говорят всегда. Эстафету примет хабар-край.

  • White Wolf

    White Wolf
    55 минут назад

    Нижнебурейская ни грама не контрегулятор. Для этого уровень нижнебурейского водохр. должен поддерживаться на минимуме, а оно постоянно заполнено по самое нихочу

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    49 минут назад

    Воды много стало.

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