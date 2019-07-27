В Мазановском районе Приамурья продолжают эвакуировать население

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Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения. Часть населения приняла решение разместиться у родственников.

27 июля вертолетом МЧС России в Мазановский и Селемджинский районы доставлены продукты питания, бутилированная вода, матрасы, кровати, раскладушки, постельные принадлежности. В пунктах временного размещения работают психологи МЧС России и подсистемы РСЧС, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

В ликвидации последствий паводка задействованы силы и средства Амурской территориальной подсистемы РСЧС, пожарно-спасательные формирования МЧС России, вертолеты Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и Амурской авиабазы, всего задействовано более 700 человек, 147 единиц техники и 20 плавсредств.

Около 50 человек, проживающих в селе Угловое Мазановского района, отказались от эвакуации, боясь мародеров. Они разместились на сопке и ждут, когда вода уйдет.

Продолжаются работы по защите населенных пунктов, находящихся в потенциальной зоне затопления, от паводка. В селах Каникурган и Владимировка Благовещенского района спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного центра МЧС России (Хабаровск) проводят работы по очистке и углублению водоотводных канав, восстанавливают поврежденные дамбы, возведенные в 2013 году, укладывая мешки с песком.

«Аэромобильная группировка амурского управления МЧС продолжает работу на территории Селемджинского района в поселке Норск, где в связи с выходом из берегов реки Селемджи, были подтоплены все дома. В настоящий момент уровень воды колеблется с динамикой на понижение. На 12:00 оставляет 790 сантиметров, минус 13 сантиметров за сутки. Первый этаж школы, где мы находимся, освобождается от воды, по прежнему все 122 дома и 3 социально значимых объекта находятся в воде. В поселке остается 89 человек вместе с группировкой МЧС, полицией, администрацией, находятся на чердаке школы. На первом этаже на возвышенности – 9 собак. В чердачных помещениях домов остается 57 человек. Для всех, ко находится в школе, организованы горячее питание, питьевая вода, медицинское сопровождение. По домам развозится питьевая вода, хлеб. От эвакуации люди отказываются, объясняя это уходом за домашними животными. Силами полиции проводится патрулирование, для исключения мародерства», – рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.