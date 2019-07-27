В Амурской области вода подтопила более 3000 ЛЭП

На 27 июля в Приамурье подтоплены 103 воздушные линии электропередачи 0,4-35 киловольт (более 3000 опор стоят в воде), 1 подстанция 35/10 и 32 трансформаторные подстанци 10/0,4 киловольт. Для безопасности населения от электроснабжения отключены потопленные села в Селемджинском и Мазановском районах, из которых проводится эвакуация людей.

Это села Норск, Новороссийка, Богословка, Козловка, Угловое, Абайкан, Таскино, Путятино, поселок Майский, Ивановский.

По прогнозу МЧС прохождения гребня паводка, существует риск подтопления еще 20 трансформаторных подстанций 10/0,4 киловольт и 10 воздушных линий электропередачи в Свободном, поселке Пионерский, селах Новокиевка, Мазаново.

Усилен контроль за опорами ЛЭП в местах переходов через реки и в поймах рек. Как только уровень воды снизится, бригады смогут приступить к аварийно-восстановительным работам, сообщает пресс-служба «Амурских электрических сетей».

«Мониторинг за энергооборудованием ведется постоянно. Уровень воды в реках поднимается быстро, вода и электричество – это смертельно опасное сочетание, поэтому оперативно принимаются решения об отключении сел от электроснабжения. Мониторинг за ситуацией в регионе ведется не только с земли, но и с воздуха. Сегодня наши специалисты на вертолете МЧС осмотрели территорию Мазановского района», – сообщил главный инженер «Амурских электрических сетей» Александр Воробьев.

Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» просит жителей области быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности. Нельзя приближаться и прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

При обнаружении оборванных проводов необходимо сообщить об этом по телефону: 8-800-1000-397, либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей по месту жительства.