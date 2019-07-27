В Приамурье эвакуируют детей из еще одного лагеря

Паводок в Амурской области внес коррективы в работу двух загородных лагерей Приамурья. Ранее информагентство сообщало об эвакуации детей из «Колоска». Также из зоны возможного подтопления планируют вывезти Отдыхающих в лагере «Красный Яр».

27 июля 62 ребёнка, отдыхающие в лагере «Красный Яр» возвращаются в социальные учреждения, в которых проживают постоянно. Это воспитанники социально-реабилитационных центров в Белогорске и Шимановске. Решение вывезти ребят руководство лагеря приняло из-за подъема воды в реке Томь. Угрозы безопасности детей нет, дорожное сообщение стабильное. Вывоз детей – превентивная мера.

Ситуация на контроле областного министерства социальной защиты населения, МЧС и местных властей, сообщается на сайте амурского правительства.

По графику вторая смена в «Колоске» должна была закончиться 6 августа. В настоящее время администрацией лагеря прорабатывается вопрос, касающийся компенсации средств за путевки. Предполагается, что в течение года дети смогут на бесплатной основе отдохнуть в лагере в рамках профильных смен.

«Безопасность детей для нас – приоритет. Вода прибывает стремительно. Только сегодня за несколько часов уровень водоема, который находится на территории лагеря, поднялся на 80 сантиметров. 30 и 31 июля ожидается очередная волна и есть риск подтопления дороги, по которой проходит спецтехника с продуктами питания. Кроме того, к лагерю должен быть обеспечен 100-процентный доступ сотрудников пожарных служб и скорой помощи. А в ближайшие дни мы этого гарантировать не можем, поэтому и были приняты соответствующие меры», – прокомментировал директор «Колоска» Владимир Доля.