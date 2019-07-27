На юбилей Сергеевки сварили 10 килограммов перловки и устроили концерт

Фото: Амур.инфо

27 июля село Сергеевка Благовещенского района отмечает 155 лет со дня основания. Отметить круглую дату на центральной площади собрались несколько сотен человек.

В Сергеевке установили палатки, где угощали гостей праздника домашней выпечкой.

Местные вокальные коллективы устроили небольшой концерт. Сотрудники амурского погрануправления специально для праздника сварили 10 килограммов перловой каши и кормили ею сельчан.

«Нам очень понравилось, здорово, такие мероприятия, конечно, сплачивают. И спортивные мероприятия для нас провели – мы канат перетягивали, за призы боролись», – поделился один из жителей села.

«Село у нас специфическое, там у нас развито агропромышленное производство, крепкие фермерские хозяйства. Село развивается, население оптимистичное, школа у нас одна из передовых. На базе средней школы действует агрошкола, которая гремит на всю Россию – дети выступают в конкурсах, занимают призовые места. Сергеевке желаем процветания», – сообщил глава Благовещенского района Евгений Седых.

Завершится празднование юбилея села на площади в 22:00 салютом.