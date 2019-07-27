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В Приамурье идут дожди и грозы: прогноз погоды на 28 июля

В Приамурье идут дожди и грозы: прогноз погоды на 28 июля
Фото: pixabay.com

В воскресенье, 28 июля. в Амурской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы. Ветер юго-восточный, южный 3-8 метров в секунду, местами порывы при грозах до 18 метров в секунду.

Температура от 22 до 27 градусов тепла, местами в дожде – 15…20 градусов.

В Благовещенске в утренние часы ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, южный 4…9 метров в секунду. Температура – до 19 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, дождь, временами сильный, гроза. Ветер юго-восточный 2…7 метров в секунду, при грозе он усилится до 17 метров в секунду. Температура 23…25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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