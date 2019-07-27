Из-за паводка из лагеря «Колосок» будут эвакуировать детей

Из детского оздоровительного лагеря «Колосок» собираются эвакуировать детей и воспитателей. Вывезти предстоит 239 ребят и около 40 педагогов. К 19:00 в лагерь за ними должны приехать автобусы.

«Вода уже подходит, осталось сантиметров 50, чтобы затопило мост тот, который внизу возле "Огонька", а 1-1,2 метра остается, чтобы вода дошла до нашего моста. Принимаются превентивные меры, потому что ожидается проход волны, возможно перемытие дорог, по которым доставляются продукты, проезжают техника и скорая помощь. В связи с этим эвакуация детей необходима для недопущения чрезвычайных ситуаций. 30-31 июля ждем волну и для безопасности эвакуируем раньше, чем придет вода», – сообщил директор «Колоска» Владимир Доля.

Владимир Владимирович добавил, что некоторые родители уже забрали детей самостоятельно, но это единичные случаи. В назначенное время с сопровождением автомобилей ГАИ автобусы поедут до ОКЦ. Там ребят встретят родственники.