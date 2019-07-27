Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:39 1

Из-за паводка из лагеря «Колосок» будут эвакуировать детей

Из-за паводка из лагеря «Колосок» будут эвакуировать детей
Фото: dolkolosok.ulcraft.com

Из детского оздоровительного лагеря «Колосок» собираются эвакуировать детей и воспитателей. Вывезти предстоит 239 ребят и около 40 педагогов. К 19:00 в лагерь за ними должны приехать автобусы.

«Вода уже подходит, осталось сантиметров 50, чтобы затопило мост тот, который внизу возле "Огонька", а 1-1,2 метра остается, чтобы вода дошла до нашего моста. Принимаются превентивные меры, потому что ожидается проход волны, возможно перемытие дорог, по которым доставляются продукты, проезжают техника и скорая помощь. В связи с этим эвакуация детей необходима для недопущения чрезвычайных ситуаций. 30-31 июля ждем волну и для безопасности эвакуируем раньше, чем придет вода», – сообщил директор «Колоска» Владимир Доля.

Владимир Владимирович добавил, что некоторые родители уже забрали детей самостоятельно, но это единичные случаи. В назначенное время с сопровождением автомобилей ГАИ автобусы поедут до ОКЦ. Там ребят встретят родственники.

Просмотров всего: 481

#дети #наводнение

распечатать


Общество

В Белогорье строят дамбу из железобетонных блоков и мешков с песком
Общество

Гидрологи: в Благовещенске до термина «паводок» как минимум 2 метра

Общество 3

После Мазановского гребень паводка пройдет еще по 4 районам Приамурья

Общество 6

В Благовещенске распространяют листовки о необходимости эвакуации
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Конго

    Конго
    14 минут назад

    Гагарина находится прямо на берегу Зеи

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь