В Белогорье строят дамбу из железобетонных блоков и мешков с песком

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В селе Белогорье готовятся ко встрече с большой водой. Там завершают работы по минимизации неблагоприятных последствий, связанных с подъёмом Зеи. Одно из потенциально опасных мест – проезд под железнодорожным мостом.

Чтобы предотвратить прохождение воды, там строят дамбу. На ее создание ушло 42 железобетонных блока и 1 300 мешков с песком. В связи с перекрытием проезда была изменена схема маршрута рейсового автобуса.

«Это делается для того, чтобы предотвратить возможное поступление воды при разлитии реки Зеи. В 2013 году при наводнении отметка здесь была 819 сантиметров, в этом году ожидается 800. Соответственно, вода, вполне возможно, зайдет. В селе Белогорье находится 3 таких участка. Все обследованы, по ним приняты решения. Этот наиболее опасный, большой участок, сейчас мы его закрываем. Два других участка уже обследованы и закрыты. Один находится в районе Утеса, другой – около старого заброшенного канализационного коллектора, по которому в 2013 году вода и поступала. Он сейчас залит бетоном и полностью зарезервирован.

Что касается Благовещенска, там основное поступление воды в 2013 году шло через реку Бурхановка, а также участок на Октябрьской,1 и район Первомайского парка. Все эти участки взяты под особый контроль. Осуществляется ежедневный обход.

В 2013 году уровень воды на Амуре составлял 8 метров, уровень Зеи примерно столько же. В этом году, по прогнозам, ожидается 560-620 сантиметров, то есть на 2 метра ниже.

В районе Бурхановки уже завезен окол, грунт будет сдвинут в русло, и закрыт проход Зеи в сторону города. По улице Октябрьской также грунтом перекрыты возможные места подтопления. Первомайский парк пока просто патрулируется. В случае возникновения угрозы в течение 5-6 часов будет полностью закрыта территория. Для этого все материалы есть.

В потенциальную зону затопления попадают 9 домов села Белогорье. Люди оповещены, на базе школы развернуты пункты временного пребывания, которые снабжены всем необходимым. По Благовещенску таких территорий нет. Есть территории гаражных массивов в районе реки Бурхановка, по которым уже проведена полностью работа с жителями, все оповещены. Кроме этого, была расклейка объявлений по гаражам, чтобы люди уже сейчас готовились.

Раньше у нас был введен режим ЧС из-за дождей. Слава богу, дожди отошли. Основные были проблемы с протеканием кровли и грунтовыми водами, которые заполняли подвальные подпольные помещения. Велись откачки, с людьми ведется работа, и по компенсациям, и по обследованию. Здесь основная работа подходит к завершению. Это уже ЧС из-за большой воды. Все меры превентивные выполняются. Но прогнозы у нас штормовые, и основной пик ожидается 30-31 июля», – рассказал первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

Также проводится работа по обустройству дамбы в районе Утёса (со стороны острова Большой Белогорский) – отсыпается порядка 800 тонн песчаной гравийной смеси.

На базе школы № 24 села Белогорье уже развернут пункт временного размещения, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.