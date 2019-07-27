Гидрологи: в Благовещенске до термина «паводок» как минимум 2 метра

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В Норске опасный уровень превышен более, чем на 2 метра, на в/п Усть-Ульма (село Богословка) – на метр.

Идёт интенсивный подъём воды (на 70-90 сантиметров за сутки) на Зее ниже впадения в неё Селемджи. При этом на в/п Мазаново, Суражевка, Малая Сазанка, Белогорье, где он наиболее интенсивен, вода не достигла ещё отметок неблагоприятное явление, но уже вышла на подтопляемую пойму. В районе Благовещенска уровень поднимается, но до отметок, после которых гидрологи будут употреблять термин «паводок» ещё как минимум 1,5-2 метра.

На территориях, где превышены отметки неблагоприятного и опасного явления, гидрологические посты Амурской области работают по программе учащённых наблюдений, сообщает в своем инстаграм-аккаунте областной гидрометцентр.