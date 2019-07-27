Фестиваль японского кино в Благовещенске откроет Генконсул Японии

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28 июля в Амурском областном Доме народного творчества пройдет фестиваль японского кино. Фильмы показывают шестой год подряд. В этот раз организаторы отобрали три полнометражных ленты, которые можно смотреть всей семьей. На открытие фестиваля приедет Генкосул Японии в Хабаровске Фукусима Масанори.

Также на открытии будет присутствовать вице-консул по культуре и образованию Миёси Рё.

Фестиваль стартует в 12 часов. После официальной церемонии начнется показ первого фильма, это комедия «Мамэсиба» режиссера Тору Камэя. Чтобы попасть на первый просмотр, необходимо взять в кассе пригласительные.

«Мамэсиба» — это история 32-летнего бездельника по имени Джиро, мать которого после смерти мужа сбегает от сына и оставляет на попечение двухмесячного щенка. Чтобы найти мать, Джиро придется покинуть квартиру родителей и отправиться изучать мир.

На остальные два фильма вход свободный. В 14.45 покажут «Сказку о самурайской кухне. История о настоящей любви». В 17.15 закроет фестиваль аниме-фильм «Pop in Q» 2016 года.

«Хорошие фильмы, очень добрые. Многие смотрели «Булочки счастья» в 2015 году, в этом году будет такое же удивительное, чувственное кино. С фестивалем настраиваемся на позитивный образ жизни!» — рассказала руководитель местного отделения Общества «Россия — Япония» Марина Синельникова.

Фестиваль проводится в рамках соглашений о культурном сотрудничестве между Россией и Японией. Генконсульства проводят фестиваль по всей стране: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Хабаровске и других городах. В Благовещенске фестиваль японского кино проводится Генеральным консульством Японии и амурским отделением Общества «Россия — Япония» при поддержке правительства Амурской области.

Вход на фестиваль свободный, справки по телефону: 35-93-53.

Подробнее о фестивале можно узнать в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.