Подписано соглашение о создании производства метанола в Приамурье

Основным поставщиком газа для производства метанола выступит «Газпром».

Химическая продукция резидента ТОР «Свободный» будет ориентирована на удовлетворение перспективного спроса компаний Дальневосточного федерального округа, а и избыток будет направлен на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Проект рассчитан на 40 лет. Вывод производства на полную мощность планируется в 2023 году. Суммарный объем инвестиций составит 41,5 миллиарда рублей. Будет создано более 150 рабочих мест.

По информации нового резидента ТОР «Свободный», с учетом персонала вспомогательных служб и обслуживающих компаний, а также коэффициента семейности суммарно проект будет охватывать более 800 человек. В связи с этим для создания комфортных условий в Сковородине планируется строительство школы на 146 мест, детского сада на 73 места, а также масштабная реконструкция инженерной инфраструктуры – ремонт городских дорог, модернизация городских сетей водоснабжения и водоотведения и строительство городских очистных сооружений, сообщается на сайте министерства развития Дальнего Востока и Арктики.

Новый метанольный завод разместится в Амурской области на территории опережающего развития «Свободный» в Сковородине. Ключевыми факторами принятия решения о создании данного производства стали возможность подключения к газопроводу «Сила Сибири» и наличие инфраструктуры.