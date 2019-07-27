Подписано соглашение о создании производства метанола в Приамурье
Акционерные общества «Корпорация развития Дальнего Востока» и «Технолизинг» заключили соглашение о создании производства метанола в Амурской области. Завод разместится в Сковородине, его мощность прогнозируют в 1 миллион тонн в год.
Основным поставщиком газа для производства метанола выступит «Газпром».
Химическая продукция резидента ТОР «Свободный» будет ориентирована на удовлетворение перспективного спроса компаний Дальневосточного федерального округа, а и избыток будет направлен на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Проект рассчитан на 40 лет. Вывод производства на полную мощность планируется в 2023 году. Суммарный объем инвестиций составит 41,5 миллиарда рублей. Будет создано более 150 рабочих мест.
По информации нового резидента ТОР «Свободный», с учетом персонала вспомогательных служб и обслуживающих компаний, а также коэффициента семейности суммарно проект будет охватывать более 800 человек. В связи с этим для создания комфортных условий в Сковородине планируется строительство школы на 146 мест, детского сада на 73 места, а также масштабная реконструкция инженерной инфраструктуры – ремонт городских дорог, модернизация городских сетей водоснабжения и водоотведения и строительство городских очистных сооружений, сообщается на сайте министерства развития Дальнего Востока и Арктики.
Новый метанольный завод разместится в Амурской области на территории опережающего развития «Свободный» в Сковородине. Ключевыми факторами принятия решения о создании данного производства стали возможность подключения к газопроводу «Сила Сибири» и наличие инфраструктуры.
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