Иск о передаче белогорского моста в собственность РФ рассмотрят 29 июля

Судебное заседание о передаче моста в Белогорске из муниципальной собственности в федеральную назначено на 29 июля. В иске муниципалитет требует территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом принять в собственность аварийный мост через Транссиб.

В иске указано, что земельный участок, на котором расположен мост, находится в федеральной собственности, но в 1991 году решением Амурского областного совета народных депутатов мост был включен в реестр муниципальной собственности Белогорска. При этом в тексте решения и приложениях к нему виадук не значится. Муниципалитет таким образом несет расходы по содержанию путепровода и просит передать объект в федеральную собственность, сообщает «РИА Новости».

Автомобильный мост через Транссиб соединяет две части Белогорска. В ноябре 2018 года в городе был введен режим ЧС из-за аварийного состояния путепровода 1980 года постройки. По данным властей Белогорска, во время обследования в ригеле опоры номер 3 были выявлены трещины до 7 миллиметров, было ограничено движение по мосту сначала для грузового транспорта, а затем прекращено движение для муниципальных и школьных автобусов. После укрепления опоры движение по мосту возобновили, в январе режим ЧС был снят.

Ранее информагентство сообщало, власти Белогорска считают, что мост является неотъемлемой частью железнодорожной магистрали, а также отмечали, что у города нет средств на содержание и ремонт сооружения. В апреле администрация Белогорска подала в суд соответствующее исковое заявление.