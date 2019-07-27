Фильм о свекрови-сапере признан лучшим на фестивале в Благовещенске

Фото: kinotavr.ru

В Благовещенске вечером 26 июля прошел VI Всероссийский фестиваль уличного кино. Традиционно кинозалом под открытым небом стал сквер Амурского областного дома народного творчества. Несмотря на прохладную погоду, почти все места были заняты зрителями.

Фестиваль открылся развлекательной программой, в ходе которой зрители угадывали музыку и кадры из известных фильмов. За эти и другие знания участники получали призы, в том числе и билеты на мероприятия XVII «Амурской осени», она пройдет с 14 по 22 сентября. Их вручила исполнительный директор фестиваля Ольга Смирнова.

Зрителей на фестивале уличного кино в этом году было немного меньше из-за сырой погоды, однако организаторы согревали всех желающих горячим кофе и выпечкой.

В программу фестиваля уличного кино вошли 10 короткометражных фильмов молодых режиссеров. Три фильма были взяты из программы кинофестиваля «Кинотавр»: «Болванка» Никиты Власова, «Эвтаназия» Елены Бородач и «Интервью» Ивана Соснина.

Показ фильмов продолжался около двух часов и закончился около полуночи. По окончании все желающие смогли проголосовать за понравившийся фильм. Для этого им нужно было посветить фонариком или телефоном. Третье место зрители отдали Harmony Евгения Сангаджиева, это история о том, как безработный 25-летний Рома готовится к своему первому чемпионату мира по игре на воображаемой гитаре. Второе место взяла короткометражка «Миллиард» режиссера Евгения Дудчака про забавного молдавского старичка, который путешествует по всему миру с деревянным туалетом. Лучшим фильмом на фестивале уличного кино в Благовещенске стала «Болванка». Это военная драма о том, как невеста главного героя случайно встает на боевую мину. Спасти ее может только будущая свекровь, опытный сапер. Но мама выбором сына недовольна.

Лучший фильм сначала выберут в городах, а к завершению уличного киномарафона в сентябре объявят всенародного фаворита.

Подробнее о фестивале - в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.